На Львівщині побудують сонячну електростанцію за кошти ЄБРР

Львівський енергопарк «Яворів» підписав кредитну угоду з ЄБРР на 24,7 мільйона євро

Європейський банк реконструкції та розвитку виділить майже 25 млн євро на будівництво сонячної електростанції у Львівській області Відповідну угоду підписали 8 лютого, повідомляє «Укрінформ». Львівський енергопарк «Яворів» підписав кредитну угоду з ЄБРР на 24,7 мільйона євро, які підуть на будівництво сонячної



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Сонячна електростанція

Львівський енергопарк «Яворів» підписав кредитну угоду з ЄБРР на 24,7 мільйона євро

Європейський банк реконструкції та розвитку виділить майже 25 млн євро на будівництво сонячної електростанції у Львівській області

Відповідну угоду підписали 8 лютого, повідомляє «Укрінформ».

Львівський енергопарк «Яворів» підписав кредитну угоду з ЄБРР на 24,7 мільйона євро, які підуть на будівництво сонячної електростанції у Яворівському районі Львівської області.

«Це вже третій і найбільший проект, підписаний енергосектором Львівщини з ЄБРР. Він ілюструє рух до енергонезалежності і є прямим індикатором динаміки просування у цьому напрямку та завдячує реформам, які здійснює уряд», - зазначив директор ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер.

В рамках проекту буде встановлено 131 тисячу сонячних фотоелектричних модулів, що забезпечить валове виробництво електроенергії приблизно 36 млн кВт-годин на рік. Сонячна електростанція займатиме площу приблизно у 115 га, яку ТОВ «Енергопарк Яворів» орендувало для реалізації проекту. Електроенергія буде продаватися в мережу для населення згідно «зеленого» тарифу.

Електростанція скоротить викиди парникових газів на 30 тисяч тонн вуглекислого газу на рік.

Нагадаємо, канадські компанії готові побудувати велику сонячну електростанцію на Луганщині