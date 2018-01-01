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    На Львівщині побудують сонячну електростанцію за кошти ЄБРР

    Львівський енергопарк «Яворів» підписав кредитну угоду з ЄБРР на 24,7 мільйона євро
    Європейський банк реконструкції та розвитку виділить майже 25 млн євро на будівництво сонячної електростанції у Львівській області Відповідну угоду підписали 8 лютого, повідомляє «Укрінформ». Львівський енергопарк «Яворів» підписав кредитну угоду з ЄБРР на 24,7 мільйона євро, які підуть на будівництво сонячної
    • Вчора, 23:09
    • Розсилка
    Сонячна електростанція
    Сонячна електростанція

    Львівський енергопарк «Яворів» підписав кредитну угоду з ЄБРР на 24,7 мільйона євро

    Європейський банк реконструкції та розвитку виділить майже 25 млн євро на будівництво сонячної електростанції у Львівській області

    Відповідну угоду підписали 8 лютого, повідомляє «Укрінформ».

    Львівський енергопарк «Яворів» підписав кредитну угоду з ЄБРР на 24,7 мільйона євро, які підуть на будівництво сонячної електростанції у Яворівському районі Львівської області.

    «Це вже третій і найбільший проект, підписаний енергосектором Львівщини з ЄБРР. Він ілюструє рух до енергонезалежності і є прямим індикатором динаміки просування у цьому напрямку та завдячує реформам, які здійснює уряд», - зазначив  директор ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер.

    В рамках проекту буде встановлено 131 тисячу сонячних фотоелектричних модулів, що забезпечить валове виробництво електроенергії приблизно 36 млн кВт-годин на рік. Сонячна електростанція займатиме площу приблизно у 115 га, яку ТОВ «Енергопарк Яворів» орендувало для реалізації проекту.  Електроенергія буде продаватися в мережу для населення згідно «зеленого» тарифу.

    Електростанція скоротить викиди парникових газів на 30 тисяч тонн вуглекислого газу на рік.

    Нагадаємо, канадські компанії готові побудувати велику сонячну електростанцію на Луганщині

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