Канадські компанії готові побудувати велику сонячну електростанцію на Луганщині

Україна і Канада розглядають співробітництво у сфері відновлюваної енергетики

Перший заступник голови Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїниГалина Карп взяла участь у нараді за участю фахівців канадських компаній та органів влади, що проведена в Держенергоефективності, під час якої розглянуто можливості співпраці щодо впровадження проектів відновлювальної енергетики. Про це повідомляє прес-служба КМУ.



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Україна і Канада розглядають співробітництво у сфері відновлюваної енергетики

Перший заступник голови Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

Галина Карп взяла участь у нараді за участю фахівців канадських компаній та органів влади, що проведена в Держенергоефективності, під час якої розглянуто можливості співпраці щодо впровадження проектів відновлювальної енергетики.

Про це повідомляє прес-служба КМУ.

Йшлося, зокрема, про впровадження такого проекту на території Луганської області з використанням сонячних панелей канадського виробництва, який дасть можливість забезпечити 150 мВт потужності та стабілізувати подачу електроенергії та роботу ліній електропередачі Луганщини.

Обговорили також можливості встановлення акумуляторних батарей на об’єктах «зеленої» енергетики, що дозволить сприяти добовому регулюванню потужності.

За результатами зустрічі домовились про розгляд канадською стороною напрацьованих пропозицій, після чого буде розроблено відповідний проект.

Рішення для реконструкції цієї інфраструктури буде надано консорціумом канадських компаній: «S2E Technologies», «DAI», «GoldLeaf EGF», «Capital Hill Group».

Учасники зустрічі зазначили, що у випадку успішної реалізації проекту є можливість продовжити співпрацю у цьому напрямку в інших регіонах України.