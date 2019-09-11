На Миколаївщині 33 виробника тепла досі не мають постачальника газу на опалювальний сезон



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Чинне зараз законодавство не забороняє відключення споживачів газу навіть впродовж опалювального сезону

В Миколаївській області нараховується 47 виробників тепла. Станом на 09 вересня 33 з них досі не включені до реєстру жодного з постачальників природного газу. Згідно із законодавством, АТ «Миколаївгаз» не має права здійснювати доставку газу таким споживачам:

«Внесені минулого року зміни до кодексу ГТС дають право постачальнику газу надавати доручення на відключення споживачів, а газорозподільна компанія буде змушена припинити доставку газу таким компаніям, - говорить комерційний директор АТ «Миколаївгаз» Сергій Щербаков. – Ми сподіваємось, що власники теплопостачальних підприємств встигнуть підготуватись до опалювального сезону і будуть включені в реєстр постачальника газу».

За дорученням постачальника газу АТ «Миколаївгаз» буде змушене вжити заходів по припиненню газопостачання побутових споживачів, підприємств, установ, організацій, які є виробниками теплової енергії, навіть, якщо вони постачають тепло на такі соціально-важливі об’єкти, як навчальні заклади або лікарні.

Органи місцевого самоврядування, власники підприємств до початку опалювального сезону мають вжити всіх можливих заходів, щоб виробники тепла для потреб населення були включені в реєстр ПСО-постачальника природного газу.

Чинне зараз законодавство не забороняє відключення споживачів газу навіть впродовж опалювального сезону. Доручення на відключення надсилає оператору ГРМ постачальник газу для потреб населення. Відключення ж в опалювальний період від джерела газопостачання теплопостачальні, теплотранспортні і теплогенеруючі організації, які забезпечують енергією населення, підприємства та установи, може призвести до надзвичайної ситуації техногенного характеру регіонального або навіть державного масштабу.

АТ «Миколаївгаз» вже проінформувало окремими листами про ситуацію, що склалася в області, Офіс Президента України, Раду національної безпеки та оборони, Кабінет Міністрів України, органи місцевого самоврядування та виконавчої влади, а також безпосередньо підприємства та організації, які є виробниками тепла.

Крім того, 27 серпня газорозподільна компанія провела круглий стіл з питання підготовки до нового опалювального сезону за участі представників ТКЕ, нагадавши про необхідність владнати це питання до початку опалювального сезону.

Минулого року Кабміном було видане розпорядження від 03 жовтня 2018р. №717-р «Деякі питання опалювального сезону 2018/19 року», яким учасникам ринку було доручено забезпечувати безперебійне постачання природного газу виробникам теплової енергії в необхідних обсягах. Цього року відповідних рішень уряду ще не прийнято.

Нагадаємо, що в минулому році в Кривому Розі 800 тисяч споживачів тепла залишились без опалення наприкінці листопада і були змушені вийти на акції протесту. Працівники підприємств, що здійснюють виробництво тепла для потреб населення удалися до зриву пломб, що є порушенням чинного законодавства. Сподіваємося, що опалювальний криворізький колапс не повторитися в Миколаївській області.