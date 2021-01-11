На Миколаївщині у 2020 році виявлено більше 2 тисяч пошкоджень ізоляції на газопроводах

«Миколаївгаз» – газорозподільна компанія, що здійснює свою діяльність на території Миколаївської області у співпраці з брендом РГК

«Миколаївгаз» минулого року обстежив майже 9 тисяч км газопроводів

За минулий рік АТ «Миколаївгаз» провело комплексне приладове обстеження в цілому більше 8,9 тис. км газопроводів. Фахівці виявили понад 2 тис. пошкоджень ізоляції та усунули 94 підземних витоки природного газу.

З метою забезпечення безпечної та безперебійної доставки газу своїм клієнтам по всій Миколаївській області компанія «Миколаївгаз» постійно здійснює роботу по діагностиці та підтримці газових мереж в належному технічному стані. Так в 2020 році «Миколаївгаз» обстежив 570,7 км надземних, 6,2 тис. км підземних мереж і більше 2 тис. км газопроводів-вводів.

Для дослідження підземних газопроводів фахівці компанії використовують спеціальні високочутливі газоаналізатори і трасошукачі. Всі виявлені пошкодження ізоляції і витоки газу відразу ліквідуються.

«Протягом року ми виконуємо комплекс робіт по обслуговуванню мережі газопостачання. Ця робота по діагностиці газопроводів і газового обладнання на мережах дуже важлива, тому що від герметичності газопроводів, цілісності їх ізоляційного покриття і справної роботи системи в цілому залежить те, що наші клієнти щодня, безперервно і безпечно можуть отримувати газ в свої оселі», – розповідає технічний директор АТ «Миколаївгаз» Дмитро Грицай.

Для підвищення якості та ефективності роботи в цьому напрямку компанія регулярно проводить оновлення матеріально-технічного оснащення служби комплексного приладового обстеження.

Так в 2020 році було закуплено 4 газоаналізатора Esders GOLIATH, газоаналізатор Esders Hanter. Це високочутливі компресорні прилади для виявлення підземних витоків. Також 5 течошукачів Esders VibraGas зі спеціальними зондами для пошуку витоків на наземних і підземних газопроводах. Крім того було придбано 4 нових автомобіля PEUGEOT Rifter, які в даний момент укомплектовуються усіма необхідними приладами, в тому числі й високоточними лазерними газоаналізаторами. У планах компанії – перетворити дані автомобілі в мобільні лабораторії для проведення діагностики газопроводів, визначення їх стану та виявлення витоків газу.

АТ «Миколаївгаз» – газорозподільна компанія, що здійснює свою діяльність на території Миколаївської області у співпраці з брендом РГК.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.

АТ «Миколаївгаз» експлуатує 8,7 тис. км газопроводів і забезпечує природним газом 8 міст, 14 селищ міського типу та 313 сіл області.

Клієнтами компанії є понад 349 тис. побутових споживачів Миколаївської області, а також 2,8 тис. підприємств, установ і організацій.