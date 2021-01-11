На Миколаївщині у 2020 році виявлено більше 2 тисяч пошкоджень ізоляції на газопроводах
«Миколаївгаз» минулого року обстежив майже 9 тисяч км газопроводів
За минулий рік АТ «Миколаївгаз» провело комплексне приладове обстеження в цілому більше 8,9 тис. км газопроводів. Фахівці виявили понад 2 тис. пошкоджень ізоляції та усунули 94 підземних витоки природного газу.
З метою забезпечення безпечної та безперебійної доставки газу своїм клієнтам по всій Миколаївській області компанія «Миколаївгаз» постійно здійснює роботу по діагностиці та підтримці газових мереж в належному технічному стані. Так в 2020 році «Миколаївгаз» обстежив 570,7 км надземних, 6,2 тис. км підземних мереж і більше 2 тис. км газопроводів-вводів.
Для дослідження підземних газопроводів фахівці компанії використовують спеціальні високочутливі газоаналізатори і трасошукачі. Всі виявлені пошкодження ізоляції і витоки газу відразу ліквідуються.
«Протягом року ми виконуємо комплекс робіт по обслуговуванню мережі газопостачання. Ця робота по діагностиці газопроводів і газового обладнання на мережах дуже важлива, тому що від герметичності газопроводів, цілісності їх ізоляційного покриття і справної роботи системи в цілому залежить те, що наші клієнти щодня, безперервно і безпечно можуть отримувати газ в свої оселі», – розповідає технічний директор АТ «Миколаївгаз» Дмитро Грицай.
Для підвищення якості та ефективності роботи в цьому напрямку компанія регулярно проводить оновлення матеріально-технічного оснащення служби комплексного приладового обстеження.
Так в 2020 році було закуплено 4 газоаналізатора Esders GOLIATH, газоаналізатор Esders Hanter. Це високочутливі компресорні прилади для виявлення підземних витоків. Також 5 течошукачів Esders VibraGas зі спеціальними зондами для пошуку витоків на наземних і підземних газопроводах. Крім того було придбано 4 нових автомобіля PEUGEOT Rifter, які в даний момент укомплектовуються усіма необхідними приладами, в тому числі й високоточними лазерними газоаналізаторами. У планах компанії – перетворити дані автомобілі в мобільні лабораторії для проведення діагностики газопроводів, визначення їх стану та виявлення витоків газу.