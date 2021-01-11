Куди йде тариф на доставку газу. Пояснення від оператора мереж

Стало відомо, скільки коштів виділено на переоснащення газових мереж Дніпра у 2021 році

НКРЕКП затверджено загальний обсяг фінансування заходів Плану розвитку газорозподільної системи АТ «Дніпрогаз» у 2021 році на рівні 79 млн грн. Близько 40% коштів буде витрачено на технічне переоснащення газових мереж Дніпра та Дніпровського району.

В рамках Плану розвитку 2021 року, затвердженого Постановою НКРЕКП № 2790 від 30.12.2020 року, АТ «Дніпрогаз» спрямує майже 31 млн грн на забезпечення безаварійного та безперебійного функціонування системи газопостачання Дніпра. Решту коштів буде використано для придбання природного газу для покриття виробничо-технологічних витрат, модернізації автомобільного парку та спецтехніки, а також закупівлю обладнання для роботи виробничих підрозділів компанії.

З метою модернізації газорозподільної системи фахівці компанії протягом року мають здійснити капітальний ремонт частини газопроводу середнього тиску, а також провести реконструкцію більше 3 км газопроводів, замінити 32 газорегулюючі пункти, побудувати 3 нові станції катодного захисту газопроводів та реконструювати 28 існуючих станцій електро-хімічного захисту газопроводів.

«Капітальні ремонти, реконструкцію та модернізацію газорозподільної системи наша компанія здійснює за рахунок тарифу на розподіл блакитного палива. Розмір тарифу визначається державним регулятором, – пояснює технічний директор «Дніпрогазу» Юрій Безпрозваний. – Окрім цього, з коштів тарифної виручки на підприємстві також виплачується заробітна плата, податки, забезпечується обслуговування споживачів, цілодобова робота аварійної служби «104», встановлення, заміна та повірка лічильників».

З 1 січня 2021 року тариф на доставку газу в Дніпрі встановлено у розмірі 93 копійок за 1 кубометр газу (без ПДВ). Однак встановлений тариф значно нижче від економічно обґрунтованого рівня та повною мірою не забезпечує функціонування аварійно-диспетчерської служби, своєчасне виконання необхідних ремонтних робіт, модернізацію і регулярне комплексне обстеження газових мереж. За підрахунками у минулому році тариф на доставку газу для АТ «Дніпрогаз» покриває витрати на забезпечення надійної експлуатації газорозподільних мереж лише на 76%.

Нагадаємо, що у 2020 році в рамках Плану розвитку АТ «Дніпрогаз» у Дніпрі та Дніпровському районі було замінено близько 1,2 км застарілих сталевих газопроводів на поліетиленові, модернізовано обладнання 5 ГРП та встановлено 9 сучасних ШРП, виконано капітальний ремонт 24 анодних заземлювачів, побудована нова станція катодного захисту газопроводів, замінено 12 засувок у газових колодязях та більше 250 кранів на газопроводах-вводах у житлові будинки, встановлено 56 сигналізаторів аварійного тиску.

АТ «Дніпрогаз» - газорозподільна компанія, що працює під брендом РГК (Регіональна Газова Компанія) на території м. Дніпра та Дніпровського району.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис км газопроводів та понад 8 млн споживачів газу.