У Держстаті підрахували, як змінилися комунальні тарифи за рік

Тарифи на утримання й ремонт житла за рік зросли на 3,4%

Середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні за 2020 рік зросли на 13,6%. Найбільше подорожчав газ, повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, тарифи на утримання й ремонт житла за рік зросли на 3,4%, на водопостачання – на 18,5 %, на каналізацію – на 16,5 %.

Також збільшилася ціна на утримання житла та прибудинкових територій: доведеться платити на 2,7% більше.

А ось на природний газ ціна виросла найбільше – на 56,3 %.

Водночас тарифи на гарячу воду й опалення знизилися за рік на 2,2 %, вартість електроенергії не змінилася.

Нагадаємо, президент Володимимр Зеленський наказав уряду терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення. Фракція «Слуга Народу» готує план антикризових заходів для вирішення проблем, які можуть виникнути через підвищення тарифів.

Активісти скликають всеукраїнську акцію протесту проти підвищення тарифів. Вона відбудеться в містах, селищах та громадах біля найважливіших із найближчих автомагістралей. Мета акції – примусити вище керівництво країни «зупинити тарифний геноцид українців».

З 1 січня газопостачальні компанії підняли ціну на газ для населення. Паливо в середньому подорожчає на одну на гривню за кубометр порівняно з ціною у грудні. Тарифи ж у більшості облгаззбутів коливаються в межах 8,91 грн за кубічний метр («Полтавагаз збут») і до 9,93 грн («Чернівцігаз збут») – ціна враховує ПДВ, але без вартості послуги за розподіл, тобто за доставку. Для порівняння: в грудні облгаззбути продавали газ населенню в середньому по 8,8 грн за куб – ціна у різних областях була в діапазоні 7,92 - 9,05 грн.