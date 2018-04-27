На Миколаївщині з початку року отримувачі субсидій на третину збільшили борги за газ

Споживачів просять погасити борги, інакше їх позбавлять субсидії

Станом на 1 квітня споживачі-субсидіанти заборгували «Миколаївгаз збуту» за спожитий газ 76 млн грн, збільшивши з початку року неплатежі на 33%. Вже із червня органи соцзахисту припиняють боржникам за газ нарахування державної допомоги, що призведе до ще більших неплатежів. Тому споживачів просять погасити борги, а для їх коректного розрахунку необхідно своєчасно, в період із 1 по 5 травня, повідомити показники лічильників газу.

У «Положеннях про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг» зазначено, що органи соціального захисту населення можуть позбавити субсидії громадян, які своєчасно не сплачують за комунальні послуги (в т.ч. споживання природного газу).

«Для того, щоб держава не позбавила соціальної допомоги, для споживачів-субсидіантів дуже важливою є своєчасна і в повному обсязі оплата за спожитий природний газ. Адже наявність заборгованості може стати причиною втрати субсидії», - відмічає директор ТОВ «Миколаївгаз збут» Наталія Левченко.

Згідно постанови уряду №300, «Миколаївгаз збут» протягом травня 2018 року має провести розрахунок невикористаних сум субсидій, що підлягають поверненню до бюджету по всіх споживачах, які використовували природний газ для опалення та отримували субсидію в опалювальному періоді 2017-2018 рр. Сформовані компанією списки з зазначенням сум невикористаних субсидій до 1 червня мають бути надані до органів соціального захисту населення, які, в свою чергу, до 1 вересня 2018 р. мають забезпечити перерахування частини невикористаної субсидії (в еквіваленті, що не перевищує вартості 100 м3 газу) на особові рахунки одержувачів субсидій в банківській установі.

«Щоб зробити взаєморозрахунки з органами соціального захисту населення, нам потрібно знати реальні витрати газу, які спожили в опалювальний період субсидіанти і пільговики», - говорить Наталія Левченко.

В Миколаївській області 348 тис. побутових споживачів газу користуються послугами «Миколаївгаз збут». Серед них майже 137 тис. домогосподарств отримують субсидію, але майже половина з них не передають показання своїх газових лічильників. Таким чином вони наражають себе на можливість здійснення некоректного розрахунку невикористаних сум. А при наявності боргу вони можуть бути взагалі позбавлені соціальної допомоги.

В минулому році відповідно до постанови уряду №534 загальна сума невикористаної та повернутої до бюджету субсидії за опалювальний період 2016-2017 років по місту Миколаїв та Миколаївській області становила 51,4 млн грн.