На ринки ЄС йде 43% українського експорту — Гройсман



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За словами Володимира Гройсмана, завжди нас тримали сировинним придатком до економіки Росії, а сьогодні ми виходимо зовсім на іншу систему

Прем’єр назвав орієнтування на європейський ринок величезним кроком уперед

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що 43% українського експорту йде на ринки Європейського Союзу. Про це він сказав в ефірі ток-шоу «Ехо України» на телеканалі «Прямий».

«43% від усього, що ми виробляємо сьогодні, ми продаємо вже за валюту на європейський ринок», - сказав Гройсман.

Прем’єр назвав це величезним кроком уперед, бо «завжди нас тримали сировинним придатком до економіки Росії, а сьогодні ми виходимо зовсім на іншу систему».

Як повідомлялося, за робочий день, який Гройсман провів на форумі Порошенка, заплатять українці.

Також Кабмін повідомляв, що АПК забезпечив надходження 39% всієї валюти України.