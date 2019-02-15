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    Економіка та фінанси

    На ринки ЄС йде 43% українського експорту — Гройсман

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    За словами Володимира Гройсмана,&nbsp;завжди нас тримали сировинним придатком до економіки Росії, а сьогодні ми виходимо зовсім на іншу систему - На ринки ЄС йде 43% українського експорту — Гройсман
    За словами Володимира Гройсмана, завжди нас тримали сировинним придатком до економіки Росії, а сьогодні ми виходимо зовсім на іншу систему

    Прем’єр назвав орієнтування на європейський ринок величезним кроком уперед

    Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що 43% українського експорту йде на ринки Європейського Союзу. Про це він сказав в ефірі ток-шоу «Ехо України» на телеканалі «Прямий».

    «43% від усього, що ми виробляємо сьогодні, ми продаємо вже за валюту на європейський ринок», - сказав Гройсман.

    Прем’єр назвав це величезним кроком уперед, бо «завжди нас тримали сировинним придатком до економіки Росії, а сьогодні ми виходимо зовсім на іншу систему».

    Як повідомлялося, за робочий день, який Гройсман провів на форумі Порошенка, заплатять українці.

    Також Кабмін повідомляв, що АПК забезпечив надходження 39% всієї валюти України.

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