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    Економіка та фінанси

    АПК забезпечив надходження 39% всієї валюти України - Кабмін

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    Минулого року вітчизняний АПК отримав вагому підтримку держави у вигляді дотацій, - прем'єр - АПК забезпечив надходження 39% всієї валюти України - Кабмін
    Минулого року вітчизняний АПК отримав вагому підтримку держави у вигляді дотацій, - прем'єр

    $18,6 млрд - це валюта від агропромислового комплексу у 2018 році, - Гройсман

    За підсумками 2018 року надходження валюти в Україну на 39% забезпечив агропромисловий комплекс (АПК). Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду.

    «39% валюти, що входить в Україну - це валюта від агропромислового комплексу», - сказав Гройсман.

    У грошовому еквіваленті це $18,6 млрд.

    Також прем'єр зазначив, що за минулий рік вітчизняний АПК отримав вагому підтримку держави у вигляді дотацій. Розвивалися, як тваринництво, так і садівництво.

    Раніше повідомлялося, що завдяки дотаціям свої потужності у минулому році наростили головні «годувальники» країни, серед яких птахівники і молочники.

    При цьому, нагадаємо, в минулому році Україна піднялася на 6-е місце в світовому рейтингу експортерів курятини, обігнавши Росію і Канаду. У країнах ЄС Україна - серед трьох головних постачальників.

    Основний експортер курятини України - агрохолдинг «Миронівський хлібопродукт» Юрія Косюка. Частка його компанії в загальному експорті продукту становить 88%.

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