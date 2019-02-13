АПК забезпечив надходження 39% всієї валюти України - Кабмін



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Минулого року вітчизняний АПК отримав вагому підтримку держави у вигляді дотацій, - прем'єр

$18,6 млрд - це валюта від агропромислового комплексу у 2018 році, - Гройсман

За підсумками 2018 року надходження валюти в Україну на 39% забезпечив агропромисловий комплекс (АПК). Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду.

«39% валюти, що входить в Україну - це валюта від агропромислового комплексу», - сказав Гройсман.

У грошовому еквіваленті це $18,6 млрд.

Також прем'єр зазначив, що за минулий рік вітчизняний АПК отримав вагому підтримку держави у вигляді дотацій. Розвивалися, як тваринництво, так і садівництво.

Раніше повідомлялося, що завдяки дотаціям свої потужності у минулому році наростили головні «годувальники» країни, серед яких птахівники і молочники.

При цьому, нагадаємо, в минулому році Україна піднялася на 6-е місце в світовому рейтингу експортерів курятини, обігнавши Росію і Канаду. У країнах ЄС Україна - серед трьох головних постачальників.

Основний експортер курятини України - агрохолдинг «Миронівський хлібопродукт» Юрія Косюка. Частка його компанії в загальному експорті продукту становить 88%.