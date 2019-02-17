На Тернопільщині молоде подружжя агрономів вирощує їстівні квіти



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Минулого літа агрономи також виростили ціле поле сухоцвітів

Вирощування відбувається методом гідропоніки

Подружжя агрономів у Тернопільській області перші та поки єдині в регіоні вирощує вітамінну зелень та мікрозелень методом гідропоніки. Про це пише місцеве видання «Наш день».

Яна Гарига разом з чоловіком Семеном після закінчення Національного університету біоресурсів і природокористування із столиці переїхали у Деренівку, що в Теребовлянському районі.

Батьки Семена вже 15 років займалися вирощуванням овочів у теплицях. Молоді агрономи взялися впроваджувати новації у господарстві. Всі необхідні поживні речовини вирощувані рослини вони отримують через воду.

«У спеціальні палети засипаємо чистий пропарений торф, густо сіємо насіння, рясно поливаємо його водою і накриваємо пінопластом або плівкою, – розповідає Яна. – Коли трішки підростуть, пересаджуємо їх в інші – з більшим розміром комірок. Далі саджаємо у спеціальні контейнери, які вставляємо в отвори, зроблені у блоках пінопласту. Рослини плавають на поверхні ємкостей з поживним розчином та їхнє коріння безпосередньо занурене в нього».

Родина вирощує шість видів салату – такого асортименту немає у жодному магазині. Фрізе, маш-салат, зелена і червона саланова, мангольд, кейл, рукола… Від посіву насіння до отримання готової продукції в середньому минає 50 днів.

З кожним роком все популярнішими стають різноманітні пряні рослини. У теплиці підростають м’ята, зелений, червоний та лимонний базилік, чебрець, розмарин і майоран. Минулого року в асортименті деренівської теплиці з’явилася мікрозелень.

«Ідею нам подали самі ресторатори, яким ми постачали продукцію, – розповідає Яна. – Минулого року все більшої популярності набула мікрозелень. Це смачно, корисно і чудово підходить для декору страв. Однак тернопільським закладам доводилося замовляти мікрозелень у сусідніх областях. Це і дорого, і транспортувати незручно. Тому ми вирішили спробувати вирощувати цей продукт. Спершу посіяли найрізноманітніші культури, а вже потім відібрали ті, на які є попит. Горошок, соняшник, крес-салат, амарант замовляють найбільше. Щоправда амарант вирощуємо, коли потеплішає, бо він дуже теплолюбний».

У родині не лише вирощують, а й самі смакують мікрозеленню.

«Мікрогріни настільки універсальні, що є суперпродуктом і справжньою скарбницею вітамінів, – розповідає Яна. – Їх можна і треба додавати в салати, сендвічі, смузі і фреші. Ними можна посипати суп замість зелені (або разом з нею) при подачі. Врешті-решт, паростками можна прикрасити будь-яку страву. Оскільки процес пророщування насіння зв’язаний з вологою і теплом, сприятливими для бактерій, дуже важливо ретельно мити паростки перед тим, як додавати в страву».

Також у теплиці вирощують їстівні квіти – настурцію, квіти кабачка, богаро (огіркову траву). Щоправда, вони дозрівають довше, ніж мікрогрін, близько двох місяців. За день з одного стебла можна зібрати 3-4 квітки.

«Їх використовують для декору страв, десертів, – додає Яна. – Настурція має яскраво виражений гострий смак, а її плодоніжка – солодкувата. Ці квіти вживають сирими, а от суцвіття кабачків обсмажують у клярі чи карамелізують».

Минулого літа у Деренівці також виростили ціле поле сухоцвітів. Це було неймовірне видовище – тридцять сотих барвистих квітів.

«Це був невеличкий експеримент. Спершу ми висіяли розсаду в теплиці, потім висадили у відкрите поле. А вже наприкінці серпня вони порадували нас своїм яскравим цвітом. Ми навіть і не сподівалися на такий врожай – зібрали 50 тисяч квітів кермеку і майже стільки гомфрени. Кермек та гомфрена цвітуть до перших заморозків. А в букетах можуть стояти кілька років. Чудово виглядають у композиціях і декорі. Зрізані квіти ми сушили на горищі – підвішують їх вниз головою, щоб зберегти форму стебла та листя у повній темряві. Тоді сухоцвіти не втрачають кольору».

Молоді агрономи мріють виростити лавандове поле. Вже посадили 100 кущів цієї рослини.