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    Економіка та фінанси

    На Тернопільщині молоде подружжя агрономів вирощує їстівні квіти

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    Минулого літа агрономи також виростили ціле поле сухоцвітів - На Тернопільщині молоде подружжя агрономів вирощує їстівні квіти
    Минулого літа агрономи також виростили ціле поле сухоцвітів

    Вирощування відбувається методом гідропоніки

    Подружжя агрономів у Тернопільській області перші та поки єдині в регіоні вирощує вітамінну зелень та мікрозелень методом гідропоніки. Про це пише місцеве видання «Наш день».

    Яна Гарига разом з чоловіком Семеном після закінчення Національного університету біоресурсів і природокористування із столиці переїхали у Деренівку, що в Теребовлянському районі.

    Батьки Семена вже 15 років займалися вирощуванням овочів у теплицях. Молоді агрономи взялися впроваджувати новації у господарстві. Всі необхідні поживні речовини вирощувані рослини вони отримують через воду.

    «У спеціальні палети засипаємо чистий пропарений торф, густо сіємо насіння, рясно поливаємо його водою і накриваємо пінопластом або плівкою, – розповідає Яна. – Коли трішки підростуть, пересаджуємо їх в інші – з більшим розміром комірок. Далі саджаємо у спеціальні контейнери, які вставляємо в отвори, зроблені у блоках пінопласту. Рослини плавають на поверхні ємкостей з поживним розчином та їхнє коріння безпосередньо занурене в нього».

    Родина вирощує шість видів салату – такого асортименту немає у жодному магазині. Фрізе, маш-салат, зелена і червона саланова, мангольд, кейл, рукола… Від посіву насіння до отримання готової продукції в середньому минає 50 днів.

    З кожним роком все популярнішими стають різноманітні пряні рослини. У теплиці підростають м’ята, зелений, червоний та лимонний базилік, чебрець, розмарин і майоран. Минулого року в асортименті деренівської теплиці з’явилася мікрозелень.

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    На Тернопільщині молоде подружжя агрономів вирощує їстівні квіти
    На Тернопільщині молоде подружжя агрономів вирощує їстівні квіти
    На Тернопільщині молоде подружжя агрономів вирощує їстівні квіти
    На Тернопільщині молоде подружжя агрономів вирощує їстівні квіти
    На Тернопільщині молоде подружжя агрономів вирощує їстівні квіти
    На Тернопільщині молоде подружжя агрономів вирощує їстівні квіти
    На Тернопільщині молоде подружжя агрономів вирощує їстівні квіти
    На Тернопільщині молоде подружжя агрономів вирощує їстівні квіти
    На Тернопільщині молоде подружжя агрономів вирощує їстівні квіти
    На Тернопільщині молоде подружжя агрономів вирощує їстівні квіти
    На Тернопільщині молоде подружжя агрономів вирощує їстівні квіти

    «Ідею нам подали самі ресторатори, яким ми постачали продукцію, – розповідає Яна. – Минулого року все більшої популярності набула мікрозелень. Це смачно, корисно і чудово підходить для декору страв. Однак тернопільським закладам доводилося замовляти мікрозелень у сусідніх областях. Це і дорого, і транспортувати незручно. Тому ми вирішили спробувати вирощувати цей продукт. Спершу посіяли найрізноманітніші культури, а вже потім відібрали ті, на які є попит. Горошок, соняшник, крес-салат, амарант замовляють найбільше. Щоправда амарант вирощуємо, коли потеплішає, бо він дуже теплолюбний».

    У родині не лише вирощують, а й самі смакують мікрозеленню.

    «Мікрогріни настільки універсальні, що є суперпродуктом і справжньою скарбницею вітамінів, – розповідає Яна. – Їх можна і треба додавати в салати, сендвічі, смузі і фреші. Ними можна посипати суп замість зелені (або разом з нею) при подачі. Врешті-решт, паростками можна прикрасити будь-яку страву. Оскільки процес пророщування насіння зв’язаний з вологою і теплом, сприятливими для бактерій, дуже важливо ретельно мити паростки перед тим, як додавати в страву».

    Також у теплиці вирощують їстівні квіти – настурцію, квіти кабачка, богаро (огіркову траву). Щоправда, вони дозрівають довше, ніж мікрогрін, близько двох місяців. За день з одного стебла можна зібрати 3-4 квітки.

    «Їх використовують для декору страв, десертів, – додає Яна. – Настурція має яскраво виражений гострий смак, а її плодоніжка – солодкувата. Ці квіти вживають сирими, а от суцвіття кабачків обсмажують у клярі чи карамелізують».

    Минулого літа у Деренівці також виростили ціле поле сухоцвітів. Це було неймовірне видовище – тридцять сотих барвистих квітів.

    «Це був невеличкий експеримент. Спершу ми висіяли розсаду в теплиці, потім висадили у відкрите поле. А вже наприкінці серпня вони порадували нас своїм яскравим цвітом. Ми навіть і не сподівалися на такий врожай – зібрали 50 тисяч квітів кермеку і майже стільки гомфрени. Кермек та гомфрена цвітуть до перших заморозків. А в букетах можуть стояти кілька років. Чудово виглядають у композиціях і декорі. Зрізані квіти ми сушили на горищі – підвішують їх вниз головою, щоб зберегти форму стебла та листя у повній темряві. Тоді сухоцвіти не втрачають кольору».

    Молоді агрономи мріють виростити лавандове поле. Вже посадили 100 кущів цієї рослини.

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