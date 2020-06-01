На Вінниччині 85% юридичних осіб уклали договори на техобслуговування власних мереж з «Вінницягазом» новини компаній



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85 % непобутових споживачів газу Вінниччини віддали перевагу в обслуговуванні власних мереж «Вінницягазу»

Договори на техобслуговування газопроводів з АТ «Вінницягаз» уклали 9,2 тис. приватних домоволодінь

У Вінницькій області 85% споживачів газу з числа юридичних осіб уклали з АТ «Вінницягаз» договори на технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Про це повідомила пресслужба компанії.

З 2019 року послуга надається на ринкових умовах, забезпечує належний стан мереж та безпеку в користуванні газом для споживачів.

«Вінницягаз» на договірних умовах обслуговує внутрішні мережі 3,7 тис. або понад 85 % комунально-побутових споживачів газу Вінниччини, 341 або 69% промислових підприємств з потужністю споживання понад 16 м куб/год.

Решта підприємств, установ та організацій регіону, що споживають газ, здійснюють технічне обслуговування своїх мереж за допомогою власних газових служб або із залученням сторонніх спеціалізованих організацій.

Дбають про стан внутрішніх мереж і власники житлових будинків. На кінець травня договори на техобслуговування газопроводів та газоспоживаючого обладнання з АТ «Вінницягаз» уклали понад 570 ОСББ та Управляючих компаній, а також 9,2 тис. приватних домоволодінь.

«Технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж забезпечує належний стан газопроводів і газового обладнання, безперервність та безпеку в користуванні газом для споживачів», - пояснює технічний директор АТ «Вінницягаз» Володимир Білаш.

Нагадаємо, за стан газового обладнання, мереж будинків, квартир та нежитлових приміщень відповідають їх власники або балансоутримувачі. З січня 2019 року вони самостійно можуть обрати собі підрядника, який буде здійснювати обслуговування газових приладів та системи газопостачання будинку. Відсутність регулярного технічного обслуговування призводить до погіршення стану мереж, втрати надійності та безпечності. Є підставою для припинення розподілу природного газу на об’єкт відповідно до Правил безпеки систем газопостачання.

Оператор ГРМ залишається відповідальним за аварійне обслуговування газопроводів, цілодобово щоденно приймає аварійні виклики від споживачів природного газу, безкоштовно локалізує та ліквідовує аварійні ситуації. Крім того, «Вінницягаз» і надалі безкоштовно обслуговує лічильники газу, встановлені за кошти компанії.

Нагадаємо, НАК «Нафтогаз України» опублікувала цінові пропозиції на природний газ, які будуть діяти з 1 червня 2020 року, для промислових споживачів та інших господарюючих суб'єктів. Ціни залежать від умов поставки.