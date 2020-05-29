На Рівненщині більшість споживачів залишили кошти з акції «Твоя енергонезалежність» для оплати газу новини компаній



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На Рівненщині понад 78% учасників акції «Твоя енергонезалежність» залишили акційні кошти для подальшої оплати за газ

Учасниками акції «Твоя енергонезалежність» стали 2050 споживачів «Рівнегаз Збуту»

На Рівненщині станом на 28 травня майже 1,6 тисяч учасників акції «Твоя енергонезалежність» перевели залишки невикористаних акційних коштів на особові рахунки в ТОВ «Рівнегаз Збут». Про це повідомила пресслужба компанії.

Це понад 78% клієнтів компанії, які взяли участь в акції, що проводилася в серпні-вересні минулого року НАК «Нафтогаз України», і написали заяву на повернення коштів. Надалі ці кошти споживачі зможуть використати для оплати спожитого газу.

Загалом учасниками акції «Твоя енергонезалежність» стали 2050 споживачів «Рівнегаз Збуту».

«Через незвично теплу зиму та відчутне зниження ціни на газ в опалювальний період, не всі споживачі вичерпали свій запас блакитного палива. Тому від 20 квітня в Особистому кабінеті на вебсайті www.104.ua доступний функціонал, який дозволяє направити ці кошти на оплату поточного споживання або повернути на картковий рахунок», – розповідає директор ТОВ «Рівнегаз Збут» Леонід Кошельник.

Для того, щоб отримати кошти на банківський рахунок, необхідно направити заяву встановленого зразка на поштову адресу (33027, м. Рівне, вул.Вишенського,4 , чи електрону адресу компанії [email protected] Перевірити інформацію про повернення коштів можна у будь-який момент за допомогою онлайн сервісів 104.ua або зателефонувавши до контакт-центру за номером тел/факс (0362)48-90- 04).

Примірник заяви на повернення залишку невикористаних коштів в рамках акції «Твоя енергонезалежність», розміщений за цим посиланням. Товариство зможе повернути кошти споживачам відразу після отримання заяви. Компанія закликає учасників акції визначитися із залишком коштів найближчим часом.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині станом на 26 травня 1763 учасники акції «Твоя енергонезалежність» вирішили залишки акційних коштів використати для подальшої оплати спожитого газу. Ще 142 клієнти компанії, які взяли участь в акції, написали заяву для повернення коштів.