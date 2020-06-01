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    Економіка та фінанси

    «Нафтогаз» суттєво знизив ціну на газ для промисловості

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    Порівняно з цінами на травень 2020 року в червні ціни знизяться на 19,0-20,7% залежно від умов поставки - «Нафтогаз» суттєво знизив ціну на газ для промисловості
    Порівняно з цінами на травень 2020 року в червні ціни знизяться на 19,0-20,7% залежно від умов поставки

    У червні ціна газу впаде на 20%

    НАК «Нафтогаз України» опублікувала цінові пропозиції на природний газ, які будуть діяти з 1 червня 2020 року, для промислових споживачів та інших господарюючих суб'єктів. Ціни залежать від умов поставки.

    Про це повідомляється на сайті НАК.

    «Нафтогаз» пропонує газ за ціною 2 713,00 - 3 182,00 грн/тис. куб. м (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

    Порівняно з цінами на травень 2020 року в червні ціни знизяться на 19,0-20,7% залежно від умов поставки.

    Запропоновані ціни на природний газ з ресурсу компанії диференційовані в залежності від обсягів закупівлі та умов оплати.

    Як повідомлялось, НАК «Нафтогаз України» знизив ціни на газ для населення в травні 2020 року на 21% до 2300 грн/тис. куб. м (без урахування ПДВ, націнки газзбутів витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами).

    Зазначимо, середня митна вартість імпортного природного газу в Україні у квітні 2020 року становила 122,5 доларів за 1 тисячу кубометрів, що порівняно з груднем 2019 року ціна менше на 30,6%.

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