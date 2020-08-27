НАБУ 3,5 роки вводило суспільство в оману у справі «Роттердам+» - Наливайченко



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8 серпня закінчився термін досудового розслідування у справі «Роттердам +»

Ще у 2018 році НАБУ отримало висновок Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, де було чітко зазначено, що формула «Роттердам+» не завдала збитків ні державі - депутат

Національне антикорупційне бюро упродовж 3,5 років тиражувало безпідставні звинувачення у справі «Роттердам+». Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив народний депутат Валентин Наливайченко.



«Виявилося, що всі 3,5 роки НАБУ та САП годували українців вигадками і домислами – насправді ніяких вагомих доказів для суду зібрано не було», – зазначив Наливайченко.

Депутат нагадав, що ще в 2018 році НАБУ отримало висновок Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ), в якому було чітко зазначено, що формула «Роттердам+» не завдала збитків ні державі, ні споживачам електричної енергії.

«Однак тоді медіа-міф про «Роттердам+» набрав такого розмаху, що НАБУ просто так не змогло закрити справу і затято шукало нових експертів аби підтвердили медіа-міф», - додав Наливайченко.

Саме тоді у слідства виникла ідея залучити до справи експертизу Служби безпеки України, яка в середині серпня 2020 року також не підтвердила нанесення збитків. Таке рішення експертизи СБУ фактично поставило крапку в розслідуванні і позбавило справу подальших перспектив.

«Я вважаю, що слідчі мають набратись мужності відновити її й або піти до суду і там мати ганебну поразку, або закрити справу та вибачитись за тиражування політичних слоганів замість об’єктивного розслідування», - наголосив Валентин Наливайченко.



Нагадаємо, 8 серпня закінчився термін досудового розслідування у справі «Роттердам +». НАБУ і САП не змогли направити справу в суд і зупинили розслідування на невизначений термін.



НАБУ і особисто директор бюро Артем Ситник визнали, що слідству не вдалося експертно підтвердити наявність збитків. 20 серпня відразу кілька незалежних один від одного джерел повідомили, що фінальна експертиза у справі «Роттердам +», виконана Службою безпеки України, не підтвердила наявність збитків від дії формули.

Раніше ряд інших державних експертиз, що проводяться в тому числі за зверненням НАБУ, також встановили відсутність будь-яких збитків від дії формули.



Розслідування у справі «Роттердам +» почалося в березні 2017 року. У ньому брали участь 15 детективів і 7 прокурорів. Загальні витрати державного бюджету на проведення розслідування склали 96 млн грн, за оцінками екс-глави НКРЕКП Дмитра Вовка.



Формула «Роттердам +» діяла для розрахунку вартості вугілля при встановленні прогнозної оптової ціни електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 років. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула була скасована з 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії.