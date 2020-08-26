Відсутність експертизи у справі «Роттердам+» позбавила її судової перспективи – експерт



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Антикорупційні органи за 3,5 роки не змогли документально підтвердили жодне з публічно озвучених звинувачень по справі «Роттердам+»

До цієї категорії справ експертиза являється ключовим доказом, адже вона може підтвердити тільки збитки, - Власова

Відсутність висновку експертизи про наявність збитків від дії формули «Роттердам+» означає відсутність складу злочину і позбавляє справу будь-якої судової перспективи. Про це в ефірі телеканалу ZIK повідомила доктор юридичних наук Анна Власова.

«До цієї категорії справ експертиза являється ключовим доказом, адже вона може підтвердити тільки збитки. Немає збитків – немає справи. І фактично притягнути до кримінальної відповідальності немає кого», – зазначила адвокат.

За її словами, антикорупційні органи за 3,5 роки не змогли документально підтвердили жодне з публічно озвучених звинувачень по справі «Роттердам+».

«Правоохоронні органи фактично стали заручниками політичних ігор, а їхні гучні заяви не підкреслюються доказами. Час іде, ситуація змінюється і заходить в глухий кут», - зазначила Анна Власова.

Доктор юридичних наук додала, що слідству варто якомога скоріше визнати власні помилки і прийняти законне рішення про закриття в рамках діючого кримінально-процесуального кодексу.

«Якщо немає доказів, визнайте це, зробіть відповідно до КПК, зробіть відповідне провадження. У слідстві бувають помилки, буває так, але законні рішення треба приймати. Час вже викреслити з цієї справи політику і діяти відповідно до норм процесуального закону», - додала Власова.

Вона також нагадала, що за 3,5 роки було проведено 10 національних експертиз і 4 міжнародних досліджень, які підтверджують правильність і обґрунтованість формули «Роттердам+», а також законність її прийняття.



Нагадаємо, 8 серпня закінчився термін досудового розслідування у справі «Роттердам +». НАБУ і САП не змогли направити справу в суд і зупинили розслідування на невизначений термін.

НАБУ і особисто директор бюро Артем Ситник визнали, що слідству не вдалося експертно підтвердити наявність збитків. 20 серпня відразу кілька незалежних один від одного джерел повідомили, що фінальна експертиза у справі «Роттердам +», виконана Службою безпеки України, не підтвердила наявність збитків від дії формули.

Раніше ряд інших державних експертиз, що проводяться в тому числі за зверненням НАБУ, також встановили відсутність будь-яких збитків від дії формули.

Розслідування у справі «Роттердам +» почалося в березні 2017 року. У ньому брали участь 15 детективів і 7 прокурорів. Загальні витрати державного бюджету на проведення розслідування склали 96 млн грн, за оцінками екс-глави НКРЕКП Дмитра Вовка.

Формула «Роттердам +» діяла для розрахунку вартості вугілля при встановленні прогнозної гуртової ціни електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 років. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула була скасована з 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії.