Ексголова НЕРЕКП заявив, що у справі «Роттердам+» найбільше зацікавлений Коломойський



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Колишній голова НКРЕКП Дмитро Вовк Фото: Станіслав Груздєв/Главком

Експертиза за весь період дії формули встановила відсутність збитків для споживачів та держави

Головною зацікавленою особою у так званій справі «Роттердам +» є олігарх Коломойський з його металургійними підприємствами, однак у НАБУ про це говорити не хочуть. Натомість намагаються перекласти відповідальність на уряд - так прокоментував ексголова НКРЕКП Дмитро Вовк заяви директора НАБУ Артема Ситника в інтерв‘ю «Українській правді».



Дмитро Вовк також зазначив, що немає жодної експертизи, яка б доводила збитки у цій справі. А подальше затягування розслідування призведе тільки до марного витрачання державних коштів.



«Експертиза за весь період дії формули, як стало відомо, встановила відсутність збитків для споживачів/держави, а відповідно і законність рішень НКРЕКП. До слова, пан Ситник продовжує тактику приховування невигідних для себе експертиз, про що ще минулого року писало delo.ua», - пише Вовк.



Він також зауважує, що міжнародні запити, які начебто подали детективи НАБУ, це спосіб затягнути розслідування. «Щодо міжнародних запитів. На поверхні є як мінімум кілька протиріч. Ви самі визнали – відповіді від інших країн може взагалі не бути! Дивно, що не звинуватили інші країни. Хоча, якщо експертизи свідчать про відсутність збитків, то користі від таких міжнародних запитів не більше нуля», - вважає ексголова НКРЕКП.



Дмитро Вовк також звертає увагу на те, що призупинення досудового розслідування маскує його безперспективність. «Щодо призупинення справи «Роттердам+» – найкраще про цю техніку висловилась суддя ВАКС Віра Михайленко 23 червня 2020 для Юридичної газети: «Зупиненням досудового розслідування маскується його подальша змістовна неспроможність – коли підозра була пред'явлена, проте слідчими діями не підтверджується обвинувачення, а тому досудове розслідування заходить у глухий кут», - цитує він.



Дмитро Вовк наголошує, що подальше розслідування НАБУ у цій справі врешті решт тягне за собою і відповідальність президента Зеленського, який підписав у Меморандумі з МВФ застосування аналогічної формули ціноутворення на енергоресурси.



«Підсумовуючи, маємо 2 шляхи:

- продовжувати витрачати бюджетні кошти на амбіції керівництва НАБУ (а такі витрати вже сягнули майже 100 млн грн) та задля створення видимості об'єктивності продовжувати театр абсурду – проводити обшуки в Офісі президента щодо підпису Зеленського під «Амстердам+», тероризувати запитами МВФ або

- набратися сил та сміливості прийняти законне рішення – закрити фейкову справу «Роттердам+» через відсутність доказів та сплив розумних строків», - резюмує Дмитро Вовк.

Раніше стало відомо, що справжньою причиною рішення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зупинити розслідування у справі «Роттердам+» стала відсутність експертизи, яка підтвердила би припущення слідчих про збитки від дії цієї формули.

Також адвокат захисту Ірина Одинець заявляла, що НАБУ та САП фактично підтвердили відсутність доказів у справі «Роттердам+»