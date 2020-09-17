НАБУ хоче переконати суспільство знову повірити в медіаміф Роттердам+, — Наливайченко



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«Політична заангажованість НАБУ штовхає їхнє керівництво знову товкти воду в ступі»

Національне антикорупційне бюро через політичну заангажованість намагається переконати суспільство знову повірити в медіа-міф під назвою «Роттердам+».

Про це заявив народний депутат Валентин Наливайченко.

«Замість того, щоб боротися з корупцією, НАБУ вирішило боротися зі здоровим глуздом і знову намагається переконати суспільство повірити в свій медіа-міф під назвою «Роттердам+», - написав депутат на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що наразі всі свої PR-зусилля НАБУ спрямовані проти САП, щоб домогтися скасування рішенні про закриття справи «Роттердам+» через відсутність складу злочину.

«Виявилося, що політична заангажованість НАБУ штовхає їхнє керівництво знову товкти воду в ступі», - наголосив Валентин Наливайченко.

Нагадаємо, 28 серпня САП оголосила про закриття справи «Роттердам+» через відсутність достовірних і вичерпних доказів вини підозрюваних.

11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули «Роттердам+». До цього також жодна державна експертиза, проведена як з ініціативи НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила нанесення збитків.

9 серпня сторона захисту офіційно отримала від САП копію постанови про закриття цієї справи.

Формула «Роттердам+» діяла в 2016-2019 роках для визначення ринкової вартості вугілля при розрахунку прогнозної оптової ціни електроенергії. Формула автоматично припинила дію 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії, після цього ціна вугілля і електроенергії для промислових споживачів зросла.