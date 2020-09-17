Венедіктова підписала підозру скандальному «слузі» Юрченку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Народний депутат Олександр Юрченко є фігурантом корупційної справи

Сергій Лещенко повідомив про підписання підозри Олександру Юрченку

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату від «Слуги народу» Олександру Юрченку в скоєнні злочинів, зафіксованих Національним антикорупційним бюро України. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко.

«Як повідомили наші інсайдери, генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру депутату Олександру Юрченку в скоєнні злочинів, зафіксованих НАБУ», — написав він.

Нагадаємо, 15 вересня суд арештував помічника нардепа Юрченка. Він не визнає провину.

Раніше генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що оголосить про підозру нардепу Юрченку, за умови, якщо «буде достатньо підстав».

Нагадаємо, нардеп Гео Лерос заявив про затримання на великому хабарі помічника «слуги народу» Олександра Юрченка.

Помічник нардепа начебто взяв перші 13 тис. із 20 тис. доларів, які призначалися депутату Юрченку за законопроєкт, пов’язаний із побутовими відходами.

Повідомлялося, що Юрченко добровільно напише заяву на вихід з фракції «Слуга народу» у зв'язку зі скандалом, пов'язаним з його помічником.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає, що Юрченко повинен скласти повноваження.