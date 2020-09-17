Зеленський вимагає від правоохоронців більше показових «посадок»



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Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців саджати корупціонерів

Зеленський згадав свою обіцянку, що старі корумповані часи закінчаться

Президент України Володимир Зеленський закликав Національне антикорупційне бюро, Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру та Офіс генерального прокурора продуктивніше працювати та викривати корупціонерів. Про це йдеться на його сторінці у Facebook.

«Кожен посадовець, міністр і депутат має великими літерами десь на собі закарбувати просту істину: якщо вкрав – сядеш, якщо брав хабар – сядеш. Винятків із цього правила не може бути – для будь-якої особи в нашій державі. Бо нема більше «криш», прикриття, адміністративних можливостей», - заявив Зеленський.

Він вимагає від НАБУ, САП і Офісу генпрокурора «не раз на місяць демонструвати нам гучну справу, а системно, день у день, максимально напружуючи свої можливості, показувати результат».

«Це ж не робота задля реклами чи піару. Не просто відео, скандал, а потім – тиша. Це ж про вироки – про ті самі посадки, про які в нас запитують люди в кожному місті. А тому – більше правоохоронної конкретики. Більше показових «посадок». Просто сьогодні. Бо час на справедливість дуже швидко спливає», - закликав Зеленський.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що оголосить про підозру нардепу Юрченку, за умови, якщо «буде достатньо підстав».

Нагадаємо, нардеп Гео Лерос заявив про затримання на великому хабарі помічника «слуги народу» Олександра Юрченка.

Помічник нардепа начебто взяв перші 13 тис. із 20 тис. доларів, які призначалися депутату Юрченку за законопроєкт, пов’язаний із побутовими відходами.

15 вересня суд арештував помічника нардепа Юрченка. Він не визнає провину.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що оголосить про підозру нардепу Юрченку, за умови, якщо «буде достатньо підстав».

17 вересня стало відомо, що Венедіктова підписала підозру Юрченку.