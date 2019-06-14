Нацбанк дозволив нерезидентам брати кредити у гривні для придбання облігацій



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Національний банк України

З 14 червня українські банки зможуть надавати іноземним компаніям та банкам гривневі кредити для придбання ОВДП

НБУ дозволив банкам здійснювати короткострокове фінансування у гривні юридичних осіб-нерезидентів для придбання ними облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це повідомляє прес-центр регулятора.

Так, з 14 червня українські банки зможуть надавати іноземним компаніям та банкам гривневі кредити для придбання ОВДП, а також проводити операції на умовах форвард та своп на строк, що не перевищуватиме 14 робочих днів.

«Нещодавній запуск «лінку» з міжнародним депозитарієм Clearstream усунув технічні перешкоди для припливу іноземних інвестицій у державні облігації. Дозвіл банкам фінансувати такі операції у гривні дає інвесторам змогу краще планувати свою участь в аукціонах з розміщення ОВДП і на вторинному ринку. Це підсилюватиме їх інтерес до українського ринку», – заявив заступник голови Національного банку Олег Чурій.

До слова, напередодні Нацбанк зареєстрував іще одну платіжну систему. Платіжна система «Юапей» стала 11-ою внутрішньодержавною платіжною системою на ринку України, що створена небанківськими установами.