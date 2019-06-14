  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Нацбанк дозволив нерезидентам брати кредити у гривні для придбання облігацій

    • Розсилка
    Національний банк України - Нацбанк дозволив нерезидентам брати кредити у гривні для придбання облігацій
    Національний банк України

    З 14 червня українські банки зможуть надавати іноземним компаніям та банкам гривневі кредити для придбання ОВДП

    НБУ дозволив банкам здійснювати короткострокове фінансування у гривні юридичних осіб-нерезидентів для придбання ними облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

    Про це повідомляє прес-центр регулятора.

    Так, з 14 червня українські банки зможуть надавати іноземним компаніям та банкам гривневі кредити для придбання ОВДП, а також проводити операції на умовах форвард та своп на строк, що не перевищуватиме 14 робочих днів.

    «Нещодавній запуск «лінку» з міжнародним депозитарієм Clearstream усунув технічні перешкоди для припливу іноземних інвестицій у державні облігації. Дозвіл банкам фінансувати такі операції у гривні дає інвесторам змогу краще планувати свою участь в аукціонах з розміщення ОВДП і на вторинному ринку. Це підсилюватиме їх інтерес до українського ринку», – заявив заступник голови Національного банку Олег Чурій.

    До слова, напередодні Нацбанк зареєстрував іще одну платіжну систему. Платіжна система «Юапей» стала 11-ою внутрішньодержавною платіжною системою на ринку України, що створена небанківськими установами.

    Читайте також: 
    Читайте також
    Національний банк кредит економіка банки фінансування Україна фінанси
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ