Нацбанк хоче продати на аукціоні майже тисячу діамантів



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Нацбанк вперше виставив обидва лоти на торги

Аукціон стартував 13 червня, прийом пропозицій триватиме до 3 липня

Національний банк України виставив на аукціон 932 огранених діаманти. Про це свідчать дані в системі державних електронних аукціонів ProZorro.Продажі в п'ятницю, 14 червня.

Зазначається, що дорогоцінні камені виставлені двома лотами - 637 діамантів загальною вагою 23,71 карата і 295 каменів загальною масою 9,72 карата. Початкова ціна першого лота визначена на рівні 314,6 тисячі гривень, а другого - 113 тисяч гривень.

Аукціон стартував 13 червня, прийом пропозицій триватиме до 3 липня, а проведення торгів - 4 липня.

Обидва лоти виставляються вперше.

До слова, напередодні стало відомо, що українські банки підвищили ставки по кредитах.

Процентні ставки за новими кредитами банків для населення в травні 2019 року в національній валюті становили 33,4% річних, що на 2,3 в.п. вище, ніж у квітні (31,1%). Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті зросли за місяць з 5,8% до 8,9% річних.