Нацбанк хоче продати на аукціоні майже тисячу діамантів
Нацбанк вперше виставив обидва лоти на торги
Аукціон стартував 13 червня, прийом пропозицій триватиме до 3 липня
Національний банк України виставив на аукціон 932 огранених діаманти. Про це свідчать дані в системі державних електронних аукціонів ProZorro.Продажі в п'ятницю, 14 червня.
Зазначається, що дорогоцінні камені виставлені двома лотами - 637 діамантів загальною вагою 23,71 карата і 295 каменів загальною масою 9,72 карата. Початкова ціна першого лота визначена на рівні 314,6 тисячі гривень, а другого - 113 тисяч гривень.
Аукціон стартував 13 червня, прийом пропозицій триватиме до 3 липня, а проведення торгів - 4 липня.
Обидва лоти виставляються вперше.
До слова, напередодні стало відомо, що українські банки підвищили ставки по кредитах.
Процентні ставки за новими кредитами банків для населення в травні 2019 року в національній валюті становили 33,4% річних, що на 2,3 в.п. вище, ніж у квітні (31,1%). Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті зросли за місяць з 5,8% до 8,9% річних.