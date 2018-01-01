Нацбанк не бачить підстав для застосування жорстких валютних обмежень

Валютний ринок більш або менш стабільний, запевняють в НБУ

Національний банк України не бачить на сьогоднішній день підстав для застосування жорстких валютних обмежень, як ті, які були введені регулятором в 2015 році, коли був зафіксований історичний мінімум гривні на рівні 30,01 гривні/долар. Про це заявив в. о. голови НБУ Яків Смолій. «Ми не бачимо сьогодні підстав застосовувати такі кардинальні



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Валютний ринок більш або менш стабільний, запевняють в НБУ

Національний банк України не бачить на сьогоднішній день підстав для застосування жорстких валютних обмежень, як ті, які були введені регулятором в 2015 році, коли був зафіксований історичний мінімум гривні на рівні 30,01 гривні/долар.

Про це заявив в. о. голови НБУ Яків Смолій.

«Ми не бачимо сьогодні підстав застосовувати такі кардинальні валютні обмеження, як ті, які були введені Національним банком у 2015 році. Валютний ринок більш або менш стабільний. Волатильність не є критичною. Ми вже третій рік поспіль розуміємо, як ведуть себе експортери та імпортери. І ми навіть можемо говорити про сезонні коливання, які ми констатуємо за результатами трьох років роботи на валютному ринку», - сказав Смолій.

За словами керівника Центробанку, валютна лібералізація - це важливий фактор для зовнішніх інвесторів.

«Ми плануємо цього року прийняти рішення про виплату дивідендів за 2017 рік. Ми вже дали запити на комерційні банки, що отримали результати від компаній, які планують виплачувати дивіденди цьогоріч. І після аналізу ми приймемо рішення, в яких термінах і об'ємах це буде зроблено», - сказав він.

Як повідомлялося, правління Національного банку України прийняло рішення підвищити облікову ставку до 16% річних з 26 січня 2018 року. На думку НБУ, більш жорстка монетарна політика сприятиме поступовому зниженню споживчої інфляції та її поверненню в цільовий діапазон у середині 2019 року.

Нагадаємо, з 15 грудня 2017 року облікову ставку було підвищено до 14,5% річних.

Джерело: УНІАН