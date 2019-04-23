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    Економіка та фінанси

    Нацбанк отримав 1,15 млрд грн від продажу активів збанкрутілих банків

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    Нацбанк отримав 1,15 млрд грн від продажу активів збанкрутілих банків

    В повному обсязі реалізовані активи неплатоспроможних банків ПАТ «Брокбізнесбанк», ПАТ «КБ Даніель» та ПАТ «Автокразбанк»

    Протягом січня-березня 2019 року Національний банк України отримав 1,15 мільярда гривень від продажу активів збанкрутілих банків. Ці кошти пішли на погашення заборгованості цих банків за кредитами, виданими НБУ.

    Про це йдеться у повідомленні прес-служби Нацбанку.

    Зазначається, що більшість коштів отримали від продажу майнових прав, кредитів, які ці банки видавали своїм клієнтам перед банкрутством.

    Від продажу цих кредитів НБУ отримав понад 1 мільярд гривень.

    «У 1 кварталі 2019 року в повному обсязі реалізовані активи неплатоспроможних банків ПАТ «Брокбізнесбанк», ПАТ «КБ Даніель» та ПАТ «Автокразбанк», що були передані ними у заставу НБУ. Загалом від реалізації цих активів Національний банк отримав 27,2 млн грн», — повідомили у НБУ.

    Нагадаємо, «Приватбанк» запустив послугу продажу безготівкової валюти через мережу терміналів самообслуговування.

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