Нацбанк відсудив у Жеваго 1,5 мільярда гривень



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Ексвласник банку «Фінанси та Кредит» Костянтин Жеваго

Загальний обсяг заборгованості банку «Фінанси та Кредит» перед НБУ за усіма кредитами рефінансування складає 6,75 млрд грн

Суд прийняв рішення стягнути з ексвласника банку «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго 1,5 млрд грн на користь Національного банку.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

«Шевченківський районний суд м. Києва 1 жовтня ухвалив рішення щодо стягнення з колишнього власника банку «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго 1,539 млрд грн на користь Національного банку в рахунок погашення заборгованості банку за наданими раніше кредитами рефінансування», - йдеться у повідомленні.

Водночас суд відмовив Жеваго у зустрічному позові про визнання недійсним договору поруки, який було укладено з Національним банком.

Після того, як рішення суду набере законної сили, Національний банк вживатиме всіх можливих правових заходів для стягнення коштів на виконання рішення в рахунок погашення заборгованості банку.

На сьогодні загальний обсяг заборгованості банку «Фінанси та Кредит» перед Національним банком за усіма кредитами рефінансування складає 6,75 млрд грн.

Нагадаємо, Національний банк України 17 вересня 2015 року ухвалив рішення про віднесення банку «Фінанси та Кредит» до категорії неплатоспроможних.

На момент ухвалення цього рішення акціонером банку був Костянтин Жеваго, який опосередковано володів часткою в 97,67% акцій.

У вересні Державне бюро розслідувань заочно вручило підозру екснардепу Костянтину Жеваго, якого раніше перевіряли на причетність до схеми з розтрати та легалізації 2,5 мільярдів гривень банку «Фінанси та кредит».