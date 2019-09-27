Екснардепу Жеваго заочно вручили підозру



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Костянтин Жеваго

Перший заступник директора ДБР Ольга Варченко повідомила нові подробиці справи щодо банку «Фінанси та кредит», які з’явилися в ході досудового розслідування

Державне бюро розслідувань заочно вручило підозру екснардепу Костянтину Жеваго, якого раніше перевіряли на причетність до схеми з розтрати та легалізації 2,5 мільярдів гривень банку «Фінанси та кредит».

Про це 27 вересня у Facebook повідомила перший заступник директора ДБР Ольга Варченко.

За її словами, під час досудового розслідування було встановлено, що офшорна компанія у період 2007-2014 років відкрила кредитні лінії в іноземних банках.

«Згодом, між фінансовими установами (банком «Фінанси та кредит» та іноземними банками) було укладено договори застави на суму понад 113 мільйонів доларів, яким український банк поручався за офшорну компанію власними коштами, що були розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банках-кредиторах.

У 2015 році за невиконання зобов’язань офшорною компанією за кредитними договорами іноземні банки стягнули з рахунків банку «Фінанси та кредит» саме ті 113 мільйонів доларів. Заставу іноземні банки списали одразу після того, як банк «Фінанси та кредит» було оголошено неплатоспроможним», - повідомила Варченко.

Вона підкреслила, що перш ніж повідомити про підозру, слідчі Державне бюро розслідувань, прокурори Генеральна прокуратура України та оперативні співробітники Департаменту захисту економіки Національної поліції провели масштабну роботу.

«У межах двох кримінальних проваджень було проаналізовано документи щодо господарської діяльності та фінансових операцій між банківськими установами. У підсумку слідчі зібрали матеріали, які дали підставу вважати, що народний депутат ВР ІІІ-VIII скликань, котрий є бенефіціарним власником банку, причетний до організації злочинної схеми з розтрати грошей фінустанови», - заявила Варченко.

«Додатково хочу повідомити й про нові подробиці справи, які з’явилися в ході досудового розслідування. Встановили, що кошти, отримані за порукою банку, були використані на користь іноземних компаній, які належать самому нардепу.

Про підозру йому повідомили за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (організація розтрати чужого майна, яке перебувало у віданні службової особи, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України», - повідомила перший заступник директора ДБР.

Варченко нагадала, що у липні було повідомлено про підозру двом топ-менеджерам фінансової установи. Також у двох кримінальних провадженнях вже повідомлено про підозру семи колишнім посадовцям фінустанови, чотири з яких зараз перебувають у міжнародному та державному розшуках.

Нагадаємо, в ГПУ повідомляли, що 27 вересня колишнього народного депутата Костянтина Жеваго викликають до Державного бюро розслідувань для вручення підозри.