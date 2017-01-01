Нацбанк закриває ще один банк

«Кредит Оптима Банк» сам вирішив припинити банківську діяльність

Національний банк України рішенням правління від 28 грудня 2017 року відкликав банківську та генеральну ліцензії на здійснення валютних операцій у ПАТ «Кредит Оптима Банк». Як повідомляє прес-служба НБУ, цей банк прийняв рішення про добровільне припинення банківської діяльності без ліквідації юридичної особи. [READ_MORE]



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«Кредит Оптима Банк» сам вирішив припинити банківську діяльність

Національний банк України рішенням правління від 28 грудня 2017 року відкликав банківську та генеральну ліцензії на здійснення валютних операцій у ПАТ «Кредит Оптима Банк».

Як повідомляє прес-служба НБУ, цей банк прийняв рішення про добровільне припинення банківської діяльності без ліквідації юридичної особи.

ПАТ «Кредит Оптима Банк» - четвертий банк, який прийняв таке рішення. Національний банк за аналогічною процедурою вже відкликав ліцензії у ПАТ «КБ «Фінансовий партнер», ПАТ «Апекс-Банк» та ПАТ «Промислово-фінансовий банк».

Нагадаємо, що процедура добровільного припинення банківської діяльності стала можливою завдяки прийняттю у березні 2017 року Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків».

Передумовою для відкликання банківської та генеральної валютної ліцензії є погодження банками з Національним банком плану припинення та повне виконання зобов’язань, пов’язаних з банківською діяльністю.