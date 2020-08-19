Нацбанк запровадив важливі зміни для власників кредитних карток

Банки будуть зобов’язані чітко інформувати клієнтів про розмір кредитного ліміту

Українські банки зобов’язані з 1 вересня окремо інформувати клієнтів про встановлення, збільшення чи зменшення кредитних лімітів їх платіжних карток.

Відповідна норма передбачена постановою НБУ про розкриття повної інформації про послуги в рекламі та на вебсайтах банків. Про це повідомляє офіційний сайт Нацбанку.

Зокрема, банки будуть зобов’язані чітко інформувати клієнтів у смс-повідомленнях, інтернет-банкінгу, месенджері чи електронною поштою про суму коштів на поточному рахунку клієнта та окремо про розмір кредитного ліміту його картки.

НБУ також зауважує, що до нього продовжують надходити звернення громадян стосовно «неправдивого» смс-інформування.

Мова йде про випадки, коли банки надсилають клієнтам повідомлення про залишок на рахунку, але цей залишок формується не лише з власних коштів, а й з кредитного ліміту.