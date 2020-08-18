У центрі Києва з’явилися ще шість модульних вбиралень (адреси, фото)



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Модульна вбиральня на Європейській площі Фото: Петро Пантелеєв

Автоматизовані модульні вбиральні мають лаконічний дизайн

У центрі Києва встановлюють шість нових автоматизованих громадських вбиралень. Їх монтують на Європейській площі, на вулицях Хрещатик, 1, 17 і 27, Прорізній, 3 та Володимирському проїзді, 15. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв на своїй сторінці у Facebook.

«Дуже важливо, щоб конструкції не дисонували з архітектурою в історичних місцях Києва. Тому дизайн - максимально лаконічний», - зазначив він.

Пантелеєв нагадав, що минулого року в центрі міста встановили 4 таких туалети.

«Загалом за 5 років у столиці збудували та відремонтували 44 громадські вбиральні, де основна частина - в місцях відпочинку і туристичних маршрутах. Комфорт починається з простих і необхідних речей», - сказав заступник голови КМДА.

Від імені столичної влади він подякував небайдужим підприємствам, які допомагають встановлювати такі вбиральні.

Нагадаємо, на початку весни 2020 року у Києві встановили дві нові сучасні модульні вбиральні. Одна з них з’явилася на вулиці Володимирській, біля Золотих Воріт, друга - біля палацу «Україна».

30 липня цього спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство «Київводфонд» за результатами тендера замовило ТОВ «Сервіс Столиця Інновейшн» туалетів на 9,3 млн грн.

На початку серпня на вулиці Прорізній почали встановлювати сучасну модульну вбиральню.