Нафта торгується біля позначки в $70
- Сьогодні, 09:20
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Розсилка
Вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,14%
У понеділок, 15 січня, зранку ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у березні зросли в ціні до 69,97 долара за барель. Про це свідчать дані Bloomberg.
За даними видання, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,14%.
При цьому ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 64,48 долара за барель, додавши 0,28%.
Як повідомлялося, під час торгів у п'ятницю, 12 січня, ціни на нафту помірно знижувалися і знаходилися на максимальних позначках за три роки.
Представники ОПЕК висловлюють побоювання у зв'язку з різким підвищенням цін на нафту, оскільки це може стати додатковим стимулом для збільшення видобутку в Штатах.