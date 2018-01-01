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    Економіка та фінанси

    Нафта торгується біля позначки в $70

    Вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,14%
    У понеділок, 15 січня, зранку ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у березні зросли в ціні до 69,97 долара за барель. Про це свідчать дані Bloomberg. За даними видання, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,14%. При цьому ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 64,48 долара за барель, додавши 0,28%. Як
    • Сьогодні, 09:20
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    Вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,14%

    У понеділок, 15 січня, зранку ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у березні зросли в ціні до 69,97 долара за барель. Про це свідчать дані Bloomberg.

    За даними видання, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,14%.

    При цьому ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 64,48 долара за барель, додавши 0,28%.

    Як повідомлялося, під час торгів у п'ятницю, 12 січня, ціни на нафту помірно знижувалися і знаходилися на максимальних позначках за три роки.

    Представники ОПЕК висловлюють побоювання у зв'язку з різким підвищенням цін на нафту, оскільки це може стати додатковим стимулом для збільшення видобутку в Штатах.

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