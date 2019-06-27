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    Економіка та фінанси

    «Нафтогаз» у серпні може призупинити імпорт газу – Коболєв

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    Очільник&nbsp;НАК &laquo;Нафтогаз України&raquo; Андрій Коболєв - «Нафтогаз» у серпні може призупинити імпорт газу – Коболєв
    Очільник НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв

    Кабінет міністрів у липні має вирішити проблему з фінансуванням «Нафтогазу»

    У серпні поточного року НАК «Нафтогаз України» може призупинити імпорт природного газу для його закачування в підземні сховища (ПСГ), якщо не буде вирішене питання з фінансуванням.

    Про це заявив глава НАК Андрій Коболєв.

    «Якщо ми не знайдемо вирішення фінансового питання в найближчий місяць, то вже у серпні будемо зупиняти імпорт для «Нафтогазу». Тобто ми повинні за липень знайти гроші для того, щоб оплачувати газ у повному обсязі на серпень», - сказав Коболєв.

    За його словами, пошук фінансування для «Нафтогазу», у якого існують проблеми з ліквідністю, безпосередньо пов'язаний з рішеннями Кабінету міністрів, який є прямим акціонером компанії. Коболєв наголошує, що міжнародні банки дають кредити під держгарантії або виконання певних умов.

    «У випадку з цими організаціями я побоююся, що ми увійдемо у важку дискусію з урядом на тему статуту «Нафтогазу» або анбандлінгу», - додав глава НАК.

    Коболєв зазначив, що діючий склад уряду повинен знайти рішення вже в липні. В іншому випадку країна може не встигнути довести запаси ПСГ до 20 млрд куб. м газу, необхідних на випадок повного призупинення «Газпромом» транзиту з 1 січня 2020 року.

    Станом на 24 червня у ПСГ України знаходиться 13,136 млрд куб. м газу, а середньодобове закачування в червні становить близько 70 млн куб. м.

    «Нафтогаз України» є монополістом з транзиту і зберігання природного газу в підземних сховищах, а також з транспортування нафти трубопровідним транспортом по території України. Компанія об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни.

    Раніше повідомлялося, що Європейський банк реконструкції і розвитку може надати НАК «Нафтогаз України» 60 мільйонів євро для фінансування закупівлі природного газу по імпорту.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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