«Нафтогаз» у серпні може призупинити імпорт газу – Коболєв



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Очільник НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв

Кабінет міністрів у липні має вирішити проблему з фінансуванням «Нафтогазу»

У серпні поточного року НАК «Нафтогаз України» може призупинити імпорт природного газу для його закачування в підземні сховища (ПСГ), якщо не буде вирішене питання з фінансуванням.

Про це заявив глава НАК Андрій Коболєв.

«Якщо ми не знайдемо вирішення фінансового питання в найближчий місяць, то вже у серпні будемо зупиняти імпорт для «Нафтогазу». Тобто ми повинні за липень знайти гроші для того, щоб оплачувати газ у повному обсязі на серпень», - сказав Коболєв.

За його словами, пошук фінансування для «Нафтогазу», у якого існують проблеми з ліквідністю, безпосередньо пов'язаний з рішеннями Кабінету міністрів, який є прямим акціонером компанії. Коболєв наголошує, що міжнародні банки дають кредити під держгарантії або виконання певних умов.

«У випадку з цими організаціями я побоююся, що ми увійдемо у важку дискусію з урядом на тему статуту «Нафтогазу» або анбандлінгу», - додав глава НАК.

Коболєв зазначив, що діючий склад уряду повинен знайти рішення вже в липні. В іншому випадку країна може не встигнути довести запаси ПСГ до 20 млрд куб. м газу, необхідних на випадок повного призупинення «Газпромом» транзиту з 1 січня 2020 року.

Станом на 24 червня у ПСГ України знаходиться 13,136 млрд куб. м газу, а середньодобове закачування в червні становить близько 70 млн куб. м.

«Нафтогаз України» є монополістом з транзиту і зберігання природного газу в підземних сховищах, а також з транспортування нафти трубопровідним транспортом по території України. Компанія об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни.

Раніше повідомлялося, що Європейський банк реконструкції і розвитку може надати НАК «Нафтогаз України» 60 мільйонів євро для фінансування закупівлі природного газу по імпорту.

Джерело: Інтерфакс-Україна