ЄБРР може виділити «Нафтогазу» 60 млн євро кредиту на закупівлю газу



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Європейський банк реконструкції і розвитку

Рада директорів ЄБРР планує розглянути проект щодо надання кредиту 24 липня

Європейський банк реконструкції і розвитку може надати НАК «Нафтогаз України» 60 мільйонів євро для фінансування закупівлі природного газу по імпорту.

Про це з посиланням на ЄБРР повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Згідно з повідомленням на сайті банку, його рада директорів планує розглянути цей проект 24 липня.

Нагадаємо, раніше глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв повідомив, що реформа газового ринку в Україні дала можливість десяткам компаній вільно купувати газ на європейському ринку і поставляти його комерційним споживачам.

До слова, у червні президент Володимир Зеленський провів зустріч з главою Європейського банку реконструкції та розвитку Сумою Чакрабарті.