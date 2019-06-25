  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    ЄБРР може виділити «Нафтогазу» 60 млн євро кредиту на закупівлю газу

    • Розсилка
    Європейський банк реконструкції і розвитку - ЄБРР може виділити «Нафтогазу» 60 млн євро кредиту на закупівлю газу
    Європейський банк реконструкції і розвитку

    Рада директорів ЄБРР планує розглянути проект щодо надання кредиту 24 липня

    Європейський банк реконструкції і розвитку може надати НАК «Нафтогаз України» 60 мільйонів євро для фінансування закупівлі природного газу по імпорту.

    Про це з посиланням на ЄБРР повідомляє «Інтерфакс-Україна».

    Згідно з повідомленням на сайті банку, його рада директорів планує розглянути цей проект 24 липня.

    Нагадаємо, раніше глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв повідомив, що реформа газового ринку в Україні дала можливість десяткам компаній вільно купувати газ на європейському ринку і поставляти його комерційним споживачам.

    До слова, у червні президент Володимир Зеленський провів зустріч з главою Європейського банку реконструкції та розвитку Сумою Чакрабарті.

    Читайте також
    ЄБРР кредит газ Нафтогаз України імпорт фінансування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ