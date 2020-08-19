«Нафтогаз» завдає шкоди державі, продаючи газ за заниженими цінами – ЗМІ



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«Нафтогаз» монополізує ринок торгівлі газом, щоб в подальшому диктувати свої ціни – ЗМІ

НАК «Нафтогаз» через свою дочірню компанію ГК «Нафтогаз» продає промисловим споживачам газ за цінами нижчими від ринкових, при цьому торгуючи в збиток навіть собі. Про це йдеться в розслідуванні, опублікованому на «Цензор.net».

Згідно з даними видання, 2 червня ціна газу в типових текстах комерційних пропозицій ГК «Нафтогаз», за інформацією споживачів, становила 2406 грн за тисячу кубометрів газу. У той же день, згідно з біржовим бюлетенем Української Енергетичної Біржі (УЕБ), середньозважена біржова (ринкова) ціна, за якою реалізовував газ ГПК «Трейдинг» (ще одна дочірня компанія «Нафтогазу»), склала 2566 грн за тисячу кубів. Таким чином, ГК «Нафтогаз» пропонував газ споживачам за ціною на 7% нижче біржової, за якою ГПК «Трейдинг» реалізовував ресурс іншим трейдерам.

Різниця в ціні ГК «Нафтогаз» порівняно з середньозваженою біржовою ціною, за якою продавав газ ГПК Трейдинг, спостерігалася й у інші дні. Наприклад, 23 червня комерційна пропозиція ГК «Нафтогаз» становила 3060 грн за тисячу кубів. А на УЕБ у той же день ГПК «Трейдинг» реалізував газ із середньозваженою ціною 3495 грн за тисячу кубів газу, або на 14% дорожче. Подібна ситуація спостерігалася і в наступні тижні.

Журналісти наводять думку голови Асоціації газових трейдерів (АГТУ) Андрія Мізовца про те, що ціновий демпінг «Нафтогазу» витісняє незалежних трейдерів із сегмента постачання.

Також демпінгова політика «Нафтогазу» завдає удару по українських газовидобувних компаній. Усі вони, включаючи і «Укргазвидобування» з групи «Нафтогаз», зазнають збитків.

Асоціація газодобувних компаній (АГКУ), яка об'єднує найбільші компанії галузі, включаючи належне «Нафтогазу» «Укргазвидобування», направила офіційне звернення до прем'єра Дениса Шмигаля, в якому просить врегулювати ситуацію зі збитками видобувних компаній від низьких внутрішніх цін на газ.

Глава АГТУ Андрій Мізовец вважає, що для нормалізації ситуації на газовому ринку необхідно зобов'язати «Нафтогаз» частину ресурсу «Укргазвидобування» продавати на Українській енергетичній біржі, щоб виключити демпінг групи та припинити дискредитацію інших учасників ринку.

Інакше в довгостроковій перспективі ринок природного газу повернеться до часів, коли на ринку було 2-3 підконтрольних «гравця», через яких проходили всі обсяги газу, як внутрішнього видобутку, так і імпортні, – вказує видання, – а споживачі будуть платити за газ рівно стільки, скільки йому скаже монополіст, оскільки інших пропозицій не буде.