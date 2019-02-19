Нардеп від БПП оформив «вертолітний майданчик Януковича» на маму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами Єфімова, за рахунок розумного підходу КВЦ «Парковий» може претендувати на статус культурного хаба європейського рівня

Нардеп наголосив, що операційною діяльністю буде займатися «міжнародна компанія з хорошою репутацією»

Народний депутат від Блоку Петра Порошенка Максим Єфімов підтвердив інформацію про придбання конгресно-виставкового центру «Парковий» в Києві, відомого як вертолітний майданчик екс-президента Віктора Януковича.

За його словами, формальним власником «інвестиційно привабливого» об'єкта виступає його мати Любов Єфімова.

«Як народний депутат я не маю права займатися комерційною діяльністю і, природно, не буду цього робити. Бенефіціаром даного бізнесу виступила моя мама, Любов Єфімова», - написав депутат на своїй сторінці в Facebook.

За словами Єфімова, за рахунок розумного підходу КВЦ «Парковий» може претендувати на статус культурного хаба європейського рівня і приносити чималі гроші в бюджет Києва.

Нардеп наголосив, що операційною діяльністю буде займатися «міжнародна компанія з хорошою репутацією», переговори з потенційними партнерами вже ведуться.

У лютому повідомлялося, що прокуратура подасть нове клопотання про арешт «вертолітного майданчика Януковича» та передачу його в управління Нацагентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Перед цим перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник заявив, що вертолітний майданчик, що належить ТОВ «Амадеус Ко» та розташований на Парковій дорозі, 16-А, намагаються повернути Віктору Януковичу.