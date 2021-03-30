Нардепи отримали листи від понад 25 тисяч аграріїв з проханням захистити їх від Ситника

Аграрії стверджують, що директор НАБУ має особисті мотиви для знищення «Укрлендфармінгу»

Працівники одного з найбільших агровиробників України, Групи компаній «Укрлендфармінг», написали адресні листи 422 депутатам Верховної Ради. Аграрії стверджують, що вже 5 років стикаються з безпрецедентним тиском з боку НАБУ через особистісний конфлікт Артема Ситника з акціонером компанії. Про це повідомляють Українські новини.

В листі аграрії пишуть, що звертаються до депутата у зв’язку з ситуацією, яка загрожує знищенням 30 тисяч робочих місць, створених компанією, і яка вже призвела до суттєвих втрат для бюджету України, і просять звернутись до Генерального прокурора України Ірини Венедіктової щодо виконання рішення суду і передачі справ, ініційованих проти компанії з порушеннями процесуальних норм, для розслідування у незаангажовані правоохоронні органи.

В листах працівники агрохолдингу нагадують, що ще п’ять років тому НАБУ порушило першу справу проти агрохолдингу (НАБУ тоді чомусь «не помітило» існування двох найбільших у Європі птахофабрик, які роками експортують продукцію за кордон і на внутрішній ринок). Ця справа була закрита САП через очевидну надуманість, потім знову відновлена тодішнім Генпрокурором Русланом Рябошапкою і знову закрита за відсутністю складу злочину. Весь цей час підприємство несло фінансові й репутаційні втрати. Потім була з процесуальними порушеннями відновлена справа щодо надання рефінансування VAB банку, що розслідувалася 5 разів і 5 разів закривалася слідчими органами і по рішенню суддів за відсутністю складу злочину. Аграрії стверджують, що директор НАБУ має особисті мотиви для знищення їхньої компанії, що підтвердив і суд.

Так Печерський районний суд міста Києва своїм рішенням від 21 січня 2021 року зобов'язав Генпрокурора Ірину Венедіктову розглянути клопотання щодо зміни підслідності справи, визнавши наявність конфлікту інтересів чиновників і необґрунтованість підозр. Однак Генеральний прокурор і досі не виконала це рішення суду.

«Просимо вас як народного депутата України звернути увагу на проблему, яка загрожує не тільки нашій компанії, а й усьому аграрного сектору нашої країни, яка загрожує економічній стабільності і продовольчій безпеці України. Просимо вас звернутись до Генерального прокурора України Ірини Венедіктової щодо виконання рішення суду і передачі справ, ініційованих з порушеннями процесуальних норм, які протирічать інтересам держави і просто здоровому глузду, для розслідування у незаангажовані правоохоронні органи», – йдеться у листах аграріїв до народних депутатів.

«Укрлендфармінг» – один з найбільших агрохолдингів України, підприємства якого розташовані в 22 областях України, працюють з 298 000 орендодавцями земельних паїв та надають соціальну допомогу 706 населеним пунктам України. Ще рік тому в компанії працювало близько 30 000 працівників, 13 000 з яких станом на 2021 рік вже втратило роботу через закриття 37 підприємств агрохолдингу через переслідування з боку НАБУ.