Степану Хмарі не дали взяти Семенченка на поруки

Семенченка звинувачують у створенні воєнізованого формування, що діяло під виглядом приватної охоронної фірми

Політв’язень радянських концтаборів Степан Хмара і перший командир добровольчого батальйону ОУН Микола Коханівський хотіли узяти Семена Семенченка на поруки. Їм відмовили. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Роксолана Хмара, дружина Степана Хмари.

«Мій чоловік, Степан Хмара, намагався взяти Семена на поруки. Але, сценарій було написано давно. Далі, підуть інші», – написала Роксолана Хмара.

При цьому вона висловила власне переконання у тому, що Семенченко не є винним.

«Вони дуже бояться його і таких, як він, коли навіть заставу не визначили. А він не винен. Я переконана в цьому на всі 100%. Походивши 5 років по різних судах добровольців, я розумію, де є реальні докази, а де суцільні вигадки. Так от, тут суцільні вигадки», – пояснила свою точку зору Роксолана Хмара.

Нагадаємо, 24 березня СБУ заявила, що припинила діяльність так званої «приватної військової компанії». В її організації підозрюють екснардепа Семена Семенченка та Євгена Шевченка – «позаштатного агента НАБУ». Діяльність компанії була спрямована на підготовку до вчинення тяжких злочинів, в т.ч. проти основ національної безпеки. За даними СБУ, до складу компанії входило понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій.

Окрім цього, за версією слідства, Семен Семенченко та Євген Шевченко є можливими організаторами та учасниками протиправної схеми із ввезення поза митним контролем військових запчастин і товарів подвійного призначення з Російської Федерації, які згодом продавали державним підприємствам оборонної сфери за завищеними цінами.

25 березня колишніх бійців батальйону «Донбас» Олександра Новикова, Ігоря Орленко і Сергія Якимовича, які проходять у цій справі, Печерський суд відправив під цілодобовий домашній арешт.

СБУ заявила, що у справі «приватної військової компанії» будуть оголошені нові підозри.

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