НАБУ оголосило Дубілета у розшук

Колишнього очільника Приватбанку підозрюють у розтраті 8 млрд грн

Колишнього голову правління Приватбанку Олександра Дубілета оголосили в розшук. Він фігурує у справі про махінації у фінансовій установі до її націоналізації. Про це повідомив виконувач обов'язків керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук, пише «Суспільне». Він зазначив, що рішення було ухвалене через те, що Дубілет переховується від слідства.

За даними слідства, у грудні 2016 року, за лічені дні до націоналізації Приватбанку, його менеджмент вивів з банку 8,2 млрд гривень шляхом списання зобов'язання компаній-нерезидентів Louis Dreyfus Co Suisse SA та Quadra Commodities SA перед латвійським AS Privatbank, замінивши боржника на підконтрольну та пов'язану з Приватбанком компанію Claresholm Marketing Ltd (Британські Віргінські острови).

Минулого тижня суд призначив ексзаступниці голови Приватбанку заставу 50 млн грн. Підозрюваними у цій справі, крім Людмили Шмальченко також є колишній голова правління Приватбанку Олександр Дубілет та колишня начальниця департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства Надія Конопкіна. Конопкіній раніше призначили заставу 2,74 млн гривень.

Нагадаємо, що підозру у виведенні 8,2 млрд гривень з Приватбанку Дубілету, Шмальченко і Конопкіній висунули 15 березня.

Читайте також: