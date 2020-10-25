Найбагатший європеєць за тиждень став багатшим на $8 млрд



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Бернар Арно за тиждень став багатшим на $8 млрд

З 15 по 22 жовтня вартість акцій групи LVMH зросла на 6%

Президент групи компаній Louis Vuitton Moеt Hennessy (LVMH) Бернар Арно за тиждень став ще багатшим на $8 млрд.

Про це повідомив Forbes.

Минулого тижня група компаній LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) повідомила, що з'явилися ознаки відновлення світового ринку предметів розкоші, який сильно постраждав через пандемію коронавірусу.

Після цієї заяви вартість акцій LVMH збільшилася.

Як повідомляє видання, з 15 по 22 жовтня вартість акцій групи LVMH зросла на 6%. Однак, як зазначає Forbes, це ще не означає, що криза для бізнес-групи вже минула.

Так, 15 жовтня група LVMH, яка володіє такими брендами, як Bulgari, Guerlain і Dom Pérignon, повідомила про падіння виручки на 21% за перші дев'ять місяців 2020 року. Виручка від продажу її косметики, напоїв, ювелірних виробів, а також роздрібної торгівлі в третьому кварталі виявилася нижчою, ніж за аналогічний період минулого року.

Водночас виручка від продажів одягу і шкіряних виробів зросла на 12%, зокрема через високі продажі будинків Louis Vuitton і Dior.

LVMH - не єдиний гравець індустрії розкоші, що переживає підйом, зазначає агентство.

Будинок моди Hermès також повідомив про 7-відсоткове зростання виручки в третьому кварталі. Незважаючи на те, що обсяг продажів бренду в Європі і США істотно знизився, в Азії він зріс майже на 21%.

Зараз у рейтингу мільярдерів Forbes, оновлюваному в реальному часі, Арно займає друге місце зі статком $122,3 млрд. Він поступається лише засновнику Amazon Джеффу Безосу зі $188,6 млрд., а на третьому місці рейтингу знаходиться засновник Microsoft Білл Гейтс - $116,9 млрд.