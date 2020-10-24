Американцям в Білорусі порадили запастися їжею



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Громадян США, які перебувають в Білорусі, закликали уникати масових зібрань, завжди носити з собою паспорт

Опозиціонерка Тихановська закликала білорусів до тотального страйку

Посольство США в Білорусі порадило американцям, які знаходяться в республіці запастися їжею перед початком ультиматуму опозиції. Про це йдеться в заяві на сайті дипмісії.

У посольстві нагадали, що минулого тижня був оголошений так званий народний ультиматум із закликом до уряду Білорусі виконати певні вимоги до 25 жовтня. Також лідери опозиції розповіли про наслідки невиконання цих вимог: протести, страйки, блокування мобільного зв’язку та інше. «З огляду на ультиматум, сили безпеки і протестуючі можуть активізувати застосування сили під час протестів, демонстрацій, мітингів та інших подібних масових зібрань», – вказується в заяві дипломатів.

У зв’язку з цим громадян США, які перебувають в Білорусі, закликали уникати масових зібрань, завжди носити з собою паспорт, а також забезпечити себе триденним запасом їжі, води, ліків і грошей.

Нагадаємо, 13 жовтня білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська оголосила ультиматум Лукашенку. Серед вимог, які влада повинна виконати до 25 жовтня, – відхід Лукашенко з поста президента, закінчення насильства на вулицях і звільнення всіх політв’язнів.

Як повідомлялося, опозиціонерка Тихановська закликала білорусів до тотального страйку.