Байден витратив на передвиборну рекламу рекордну суму в історії США
Байден використав на рекламу майже $600 млн
Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джозеф Байден витратив на телерекламу більше, ніж будь-який інший претендент на цю посаду за всю історію.
Про це пише The Hill з посиланням на аналітичну компанію Advertising Analytics.
Так, на оплату телевізійної реклами в рамках кампанії Байдена з моменту її початку в 2019 році було витрачено 582 млн доларів.
При цьому тільки за останній тиждень його команда витратила 45 млн доларів. А до 10 листопада закуплено ефірний час на телебаченні на 57 млн доларів.
Байден витратив навіть більше, ніж Трамп. Республіканець витратив на ці ж цілі всього 342 млн доларів за останні два роки.
Нагадаємо, згідно з опитуванням ЗМІ, Джозеф Байден переміг у другому раунді теледебатів.
У США в Університеті Белмонт 22 жовтня відбулися фінальні дебати перед виборами президента.
Як повідомлялося, експрезидент Обама вперше публічно підтримав Байдена.
Зазначимо, що основний день голосування у США буде 3 листопада.
Цьогоріч щоб проголосувати, багатьом американцям доводиться стояти у довгих чергах.
До слова, комісія з президентських дебатів США прийняла рішення про скасування другого раунду теледебатів президента Дональда Трампа і кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.
До слова, Джо Байден назвав пріоритети щодо України у разі обрання президентом США.
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