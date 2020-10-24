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    У світі

    Байден витратив на передвиборну рекламу рекордну суму в історії США

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    Байден використав на рекламу майже $600 млн - Байден витратив на передвиборну рекламу рекордну суму в історії США
    Байден використав на рекламу майже $600 млн

    Байден використав на рекламу майже $600 млн

    Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джозеф Байден витратив на телерекламу більше, ніж будь-який інший претендент на цю посаду за всю історію.

    Про це пише The Hill з посиланням на аналітичну компанію Advertising Analytics.

    Так, на оплату телевізійної реклами в рамках кампанії Байдена з моменту її початку в 2019 році було витрачено 582 млн доларів.

    При цьому тільки за останній тиждень його команда витратила 45 млн доларів. А до 10 листопада закуплено ефірний час на телебаченні на 57 млн доларів.

    Байден витратив навіть більше, ніж Трамп. Республіканець витратив на ці ж цілі всього 342 млн доларів за останні два роки. 

    Нагадаємо, згідно з опитуванням ЗМІ, Джозеф Байден переміг у другому раунді теледебатів.

    У США в Університеті Белмонт 22 жовтня відбулися фінальні дебати перед виборами президента.

    Як повідомлялося, експрезидент Обама вперше публічно підтримав Байдена.

    Зазначимо, що основний день голосування у США буде 3 листопада.

    Цьогоріч щоб проголосувати, багатьом американцям доводиться стояти у довгих чергах.

    До слова, комісія з президентських дебатів США прийняла рішення про скасування другого раунду теледебатів президента Дональда Трампа і кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

    До слова, Джо Байден назвав пріоритети щодо України у разі обрання президентом США.

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