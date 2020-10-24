Байден витратив на передвиборну рекламу рекордну суму в історії США



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Байден використав на рекламу майже $600 млн

Байден використав на рекламу майже $600 млн

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джозеф Байден витратив на телерекламу більше, ніж будь-який інший претендент на цю посаду за всю історію.

Про це пише The Hill з посиланням на аналітичну компанію Advertising Analytics.

Так, на оплату телевізійної реклами в рамках кампанії Байдена з моменту її початку в 2019 році було витрачено 582 млн доларів.

При цьому тільки за останній тиждень його команда витратила 45 млн доларів. А до 10 листопада закуплено ефірний час на телебаченні на 57 млн доларів.

Байден витратив навіть більше, ніж Трамп. Республіканець витратив на ці ж цілі всього 342 млн доларів за останні два роки.

Нагадаємо, згідно з опитуванням ЗМІ, Джозеф Байден переміг у другому раунді теледебатів.

У США в Університеті Белмонт 22 жовтня відбулися фінальні дебати перед виборами президента.

Як повідомлялося, експрезидент Обама вперше публічно підтримав Байдена.

Зазначимо, що основний день голосування у США буде 3 листопада.

Цьогоріч щоб проголосувати, багатьом американцям доводиться стояти у довгих чергах.

До слова, комісія з президентських дебатів США прийняла рішення про скасування другого раунду теледебатів президента Дональда Трампа і кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

До слова, Джо Байден назвав пріоритети щодо України у разі обрання президентом США.