НБУ надав банкам доступ до кредитних історій українців



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Національний банк України

Банки отримають інформацію про боржників, умови кредитних програм, та клас ризику боржників

Національний банк України надав доступ банкам до кредитного реєстру, у якому міститься інформація про заборгованість всіх позичальників, що перевищує 100 мінімальних заробітних плат.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби НБУ.

Зокрема, банки отримають інформацію про самих боржників, умови кредитних програм, за якими виникла заборгованість та клас ризику таких боржників.

«Використання банками інформації з кредитного реєстру НБУ сприятиме створенню умов для зниження рівня кредитного ризику, формування конкурентного ринкового середовища, в якому добросовісні позичальники мають переваги перед недобросовісними, а також сприятиме підвищенню рівня безпеки банківських операцій», - повідомила директор департаменту банківського нагляду НБУ Наталія Дегтярова.

Надання інформації банкам відбувається у відповідності з ухваленим на початку 2018 року парламентом законом. Відповідно до нього, зокрема, Нацбанк і створив кредитний реєстр.

Нагадаємо, Нацбанк у лютому введе нові правила на валютному ринку.