НБУ скликає голів найбільших банків на термінову нараду



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Національний банк проведе нараду з топ-менеджерами найбільших банків України

Смолій наголосив, що у випадку запровадження воєнного стану робота банківської системи України порушена не буде

Національний банк України збирає в понеділок на 12:00 за к. ч. голів правління найбільших українських банків з огляду на можливе запровадження в країні воєнного стану.

Про це повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» учасники майбутньої зустрічі.



Прес-служба центробанку підтвердила плановану зустріч.

Раніше голова НБУ Яків Смолій заявив, що у випадку запровадження воєнного стану робота банківської системи України порушена не буде.

Також повідомлялося, що попри воєнний стан Україна зможе продовжити співпрацю з МВФ.

Наразі вже відомо, що Україна готує заяву до Європейського суду з прав людини щодо захисту прав українських військових моряків, захоплених 25 листопада Російською Федерацією.

Зазначимо, що президент України Петро Порошенко звернувся до керівництва Російської Федерації з вимогою звільнити українських моряків та кораблі, затримані в Керченській протоці.

Нагадаємо, з’єднання і частини Збройних сил України за рішенням начальника Генерального штабу приведені в стан повної бойової готовності.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України приведені у повну бойову готовність.

Рада Безпеки ООН сьогодні скликає термінове засідання щодо України.

Верховна Рада збереться на позачергову сесію сьогодні о 16:00. На цій сесії буде розглядатися пропозиція Верховного Головнокомандуючого Петра Порошенка про введення воєнного стану в Україні терміном на 60 діб.