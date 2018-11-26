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    Економіка та фінанси

    НБУ скликає голів найбільших банків на термінову нараду

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    <span>Національний банк проведе нараду з топ-менеджерами найбільших банків України</span> - НБУ скликає голів найбільших банків на термінову нараду
    Національний банк проведе нараду з топ-менеджерами найбільших банків України

    Смолій наголосив, що у випадку запровадження воєнного стану робота банківської системи України порушена не буде

    Національний банк України збирає в понеділок на 12:00 за к. ч. голів правління найбільших українських банків з огляду на можливе запровадження в країні воєнного стану.

    Про це повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» учасники майбутньої зустрічі.

    Прес-служба центробанку підтвердила плановану зустріч.

    Раніше голова НБУ Яків Смолій заявив, що у випадку запровадження воєнного стану робота банківської системи України порушена не буде.

    Також повідомлялося, що попри воєнний стан Україна зможе продовжити співпрацю з МВФ.

    Наразі вже відомо, що Україна готує заяву до Європейського суду з прав людини щодо захисту прав українських військових моряків, захоплених 25 листопада Російською Федерацією. 

    Зазначимо, що президент України Петро Порошенко звернувся до керівництва Російської Федерації з вимогою звільнити українських моряків та кораблі, затримані в Керченській протоці.

    Нагадаємо, з’єднання і частини Збройних сил України за рішенням начальника Генерального штабу приведені в стан повної бойової готовності.

    Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

    У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України приведені у повну бойову готовність.

    Рада Безпеки ООН сьогодні скликає термінове засідання щодо України.

    Верховна Рада збереться на позачергову сесію сьогодні о 16:00. На цій сесії буде розглядатися пропозиція Верховного Головнокомандуючого Петра Порошенка про введення воєнного стану в Україні терміном на 60 діб.

     

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