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    Економіка та фінанси

    Попри воєнний стан Україна зможе продовжити співпрацю з МВФ

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    МВФ уже співпрацював із низкою країн, на території яких розгорталися воєнні конфлікти - Попри воєнний стан Україна зможе продовжити співпрацю з МВФ
    МВФ уже співпрацював із низкою країн, на території яких розгорталися воєнні конфлікти

    За словами джерела в уряді, у Фонду немає формальних заборон для співробітництва з країнами у стані воєнних конфліктів

    У разі запровадження воєнного стану Україна зможе продовжити співробітництво з Міжнародним валютним фондом, оскільки у Фонду немає формальних заборон для співробітництва з країнами у стані воєнних конфліктів.

    Про це пише УНІАН з посиланням на джерело в уряді, посилаючись на офіційні документи Фонду.

    «У Фонду немає формальних юридичних заборон, що перешкоджають продовженню співробітництва в таких умовах», - сказав співрозмовник агентства.

    За його словами, МВФ уже співпрацював із низкою країн, на території яких розгорталися воєнні конфлікти.

    У постійному Представництві МВФ в Україні поки офіційні коментарі не надали.

    Наразі вже відомо, що Україна готує заяву до Європейського суду з прав людини щодо захисту прав українських військових моряків, захоплених 25 листопада Російською Федерацією. 

    Зазначимо, що президент України Петро Порошенко звернувся до керівництва Російської Федерації з вимогою звільнити українських моряків та кораблі, затримані в Керченській протоці.

    Нагадаємо, з’єднання і частини Збройних сил України за рішенням начальника Генерального штабу приведені в стан повної бойової готовності.

    Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

    У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України приведені у повну бойову готовність.

    Рада Безпеки ООН сьогодні скликає термінове засідання щодо України.

    Верховна Рада збереться на позачергову сесію сьогодні о 16:00. На цій сесії буде розглядатися пропозиція Верховного Головнокомандуючого Петра Порошенка про введення воєнного стану в Україні терміном на 60 діб.

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