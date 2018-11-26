Порошенко просить Раду ввести воєнний стан



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Петро Порошенко підтримав пропозицію про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан

Під час запровадження воєнного стану Україна не проводитиме будь-які наступальні дії, зазначив Порошенко

Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО винести окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

Про це президент заявив під час засідання РНБО.

«Під час запровадження воєнного стану Україна не проводитиме будь-які наступальні дії», - заявив Порошенко.

Він зазначив, що рішення не передбачає нагальної мобілізації.

«Але буде проведена робота з резервом. Я звертаюся до вас, шановні ветерани, бути напоготові«

Президент також наголосив, що рішення не передбачатиме обмеження конституційних прав і свобод українців.

На засідання РНБО було прийнято рішення звернутися до Верховної Ради та запровадити воєнний стан на 60 діб.

Наразі, за даними ВМС України, малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ», «Нікополь» вражені вогнем противника та втратили хід.Рейдовий буксир «Яни Капу» також примушений до зупинки. Кораблі захоплені спецназом РФ.

Також є інформація про шестеро поранених українських військових моряків.

Раніше стало відомо, що прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксиру «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

Про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російська сторона звинуватила українські кораблі в «перетині державного кордону РФ» та у небезпечних маневрах.

За даними експерта Андрія Клименка, в результаті тарану російським прикордонним сторожовим кораблем «Дон» українського рейдового буксиру «Яни Капу» перший отримав пробоїну розміром 1 на 1 метр.

Росія підняла в небо гелікоптери після морського інциденту з Україною.

МЗС України зазначає, що здійснить всі належні заходи дипломатичного та міжнародно-правового реагування на агресивні дії РФ.