НБУ вводить в обіг монети, які присвячені килимовому мистецтву Полтавщини

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Національний банк з 15 квітня вводить у обіг дві пам’ятні монети, присвячені творам килимового мистецтва Полтавщини.

Зокрема вводиться в обіг пам'ятна монета «Решетилівське килимарство» номіналом 5 грн, виготовлена з нейзильберу, масою 16,54 г, діаметром 35 мм. Тираж випуску становить 25 тис. шт.

Ця монета також випускається у сувенірній упаковці, тираж випуску становить 15 тис. шт.

Також вводиться в обіг пам'ятна монета «Решетилівське килимарство» номіналом 10 грн, виготовлена зі срібла, масою 31,1 г, діаметром 38,6 мм. Тираж випуску становить 3 тис. шт.

Обидві монети присвячені одній зі сторінок української культурної спадщини – творам килимового мистецтва Полтавщини, яким притаманна особлива стилізація рослинних квіткових мотивів у вигляді ламаних гілок із квітами та листям.

Решетилівські майстри ткацтва, килимарства та вишивки відомі на всю Україну з кінця ХІХ ст. Традиції рослинного килимарства Решетилівки, справжньої скарбниці українського народного мистецтва, у 2017 році внесені до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.