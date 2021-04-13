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    Економіка та фінанси

    Курс валют на 13 квітня. Долар та євро подорожчали

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    НБУ встановив курс валют на 13 квітня - Курс валют на 13 квітня. Долар та євро подорожчали
    НБУ встановив курс валют на 13 квітня
    Фото з відкритих джерел

    Щодо долара гривня ослабшала на 3 копійки, щодо євро – на 12 копійок

    На вівторок, 13 квітня, Національний банк України встановив курс гривні до долара на рівні 27,93 грн/$. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.

    Таким чином, гривня до долара ослабшала на 3 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем. Курс долара на 12 квітня становив 27,90 грн/$.

    При цьому офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 33,27 грн (12 квітня курс становив 32,15 грн). Сьогодні євро на 12 копійок дорожчий ніж 12 квітня.

    Офіційний курс долара та євро. Фото: скріншот з сайта НБУ
    Офіційний курс долара та євро. Фото: скріншот з сайта НБУ

    Напередодні МВФ дав прогноз курсу гривні до 2026 року. Міжнародні експерти вважають, що курс гривні залишатиметься стабільним у найближчі 5 років.

    Читайте також: Як локдаун і загострення на Донбасі вплинуть на гривню? Прогнози експертів

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    Теги: Національний банк курс валют гривня
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