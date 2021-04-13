Курс валют на 13 квітня. Долар та євро подорожчали

Щодо долара гривня ослабшала на 3 копійки, щодо євро – на 12 копійок

На вівторок, 13 квітня, Національний банк України встановив курс гривні до долара на рівні 27,93 грн/$. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.

Таким чином, гривня до долара ослабшала на 3 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем. Курс долара на 12 квітня становив 27,90 грн/$.

При цьому офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 33,27 грн (12 квітня курс становив 32,15 грн). Сьогодні євро на 12 копійок дорожчий ніж 12 квітня.

Офіційний курс долара та євро. Фото: скріншот з сайта НБУ

Напередодні МВФ дав прогноз курсу гривні до 2026 року. Міжнародні експерти вважають, що курс гривні залишатиметься стабільним у найближчі 5 років.

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