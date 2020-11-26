Необґрунтовано занижена ціна електроенергії для населення призвела до рекордних боргів, – експерт

«Щороку дотації на покриття занижених цін для побутових споживачів складають 50 млрд грн»

Занижена вартість електричної енергії для побутових споживачів і перехресне субсидіювання стало причиною рекордних боргів за перший рік роботи ринку електроенергії.

Про це заявив перший заступник Голови Ради Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї Юрій Саква.

«Ринок електроенергії України – ти неймовірний! Спочатку ти зміг довести неможливе, що діючі ціни для побутових споживачів рівня 2017року – 90 на 168 коп./кВт.год, це норм, перехресне субсидіювання – це норм і ти запустився як повномасштабний ринок електроенергії не будучи таким від слова взагалі. Феномен. «Старий» ринок за двадцять років роботи не зміг назбирати і 30 млрд грн боргів, проте ти за рік з четвертю зміг назбирати 43 повноцінних млрд грн», – повідомив експерт на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За його словами, щороку дотації на покриття занижених цін для побутових споживачів складають 50 млрд грн.

«Неймовірно, але ти (ринок – прим.) зміг перекласти на державні «Енергоатом» та «Укргідроенерго» 50 млрд гривень дотацій цін для населення і звільнити від цього соціального обов’язку великих приватних споживачів, за що вони тобі, швидше за все, сильно вдячні», – зазначив Саква.

Нагадаємо, останній раз тарифи на електроенергію для населення переглядалися в березні 2017 року. Тоді на перші 100 кВт.год. в місяць була встановлена пільгова ціна 90 коп./кВт.год, на обсяг понад 100 кВт.год – 1,68 грн/кВт.год.

За даними колишнього голови НКРЕКП, в грудні вартість електроенергії в тарифі для населення опуститься нижче 0 коп./кВт.год, а тариф навіть не покриватиме вартість доставки струму від електростанції до кінцевого споживача.