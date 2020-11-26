  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Необґрунтовано занижена ціна електроенергії для населення призвела до рекордних боргів, – експерт

    • Розсилка
    Необґрунтовано занижена ціна електроенергії для населення призвела до рекордних боргів, – експерт

    «Щороку дотації на покриття занижених цін для побутових споживачів складають 50 млрд грн»

    Занижена вартість електричної енергії для побутових споживачів і перехресне субсидіювання стало причиною рекордних боргів за перший рік роботи ринку електроенергії.

    Про це заявив перший заступник Голови Ради Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї Юрій Саква.

    «Ринок електроенергії України – ти неймовірний! Спочатку ти  зміг довести неможливе, що діючі ціни для побутових споживачів рівня 2017року – 90 на 168 коп./кВт.год, це норм, перехресне субсидіювання – це норм і ти запустився як повномасштабний ринок електроенергії не будучи таким від слова взагалі. Феномен. «Старий» ринок за двадцять років роботи не зміг назбирати і 30 млрд грн боргів, проте ти за рік з четвертю зміг назбирати 43 повноцінних млрд грн», – повідомив експерт на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

    За його словами, щороку дотації на покриття занижених цін для побутових споживачів складають 50 млрд грн.

    «Неймовірно, але ти (ринок – прим.) зміг  перекласти на державні «Енергоатом» та «Укргідроенерго» 50 млрд гривень дотацій цін для населення і звільнити від цього соціального обов’язку великих приватних споживачів, за що вони тобі, швидше за все, сильно вдячні», – зазначив Саква.

    Нагадаємо, останній раз тарифи на електроенергію для населення переглядалися в березні 2017 року. Тоді на перші 100 кВт.год. в місяць була встановлена пільгова ціна 90 коп./кВт.год, на обсяг понад 100 кВт.год – 1,68 грн/кВт.год.

    За даними колишнього голови НКРЕКП, в грудні вартість електроенергії в тарифі для населення опуститься нижче 0 коп./кВт.год, а тариф навіть не покриватиме вартість доставки струму від електростанції до кінцевого споживача.

    Теги: НКРЕКП тарифи дотації Укргідроенерго
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies