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    Уряд анонсував зростання тарифу на електроенергію для населення

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    Востаннє ціни на електроенергію для населення переглядалися в березні 2017 року - Уряд анонсував зростання тарифу на електроенергію для населення
    Востаннє ціни на електроенергію для населення переглядалися в березні 2017 року

    Рішення про підвищення тарифу буде готове наступного тижня, - Бойко

    Міністерство енергетики анонсувало рішення про підвищення з наступного тижня тарифів для населення на електроенергію. Про це на брифінгу повідомив в.о. міністра енергетики Юрій Бойко.

    «Я думаю, з наступного тижня буде готове для прийняття рішення у частині тарифів для побутового споживача. Зараз останні місяці ведеться робота, щоб прийняти з цього болючого питання максимально зважене рішення», ─ сказав Бойко.

    За його словами, середньозважена вартість доставки (тариф на передачу «Укренерго», тариф на розподіл оператора системи розподілу, а також тариф на поставку постачальника універсальних послуг) електроенергії від електростанції до будівлі становить 1,03 грн.

    «А середньозважена ціна 1 кВт-год. для середньозваженого споживача за останні місяці становить 1,04 грн. По суті в рамках поточної моделі ПСО оплачується виключно доставка», ─ наголосив Бойко.

    Також керівник Міненергетики поінформував, що у грудні тариф «Укренерго» з 24 коп. за кВт-год. підвищується до 31 коп, таким чином, наступного місяця доставка для всіх категорій споживачів зростає на 7 копійок.

    Як повідомлялося, економіст пояснив, які наслідки матиме підвищення тарифу на передачу електроенергії.

    Нагадаємо, останній раз ціни на електроенергію для населення переглядалися в березні 2017 року.

    До слова, ціни на електроенергію для бізнесу в Україні в два рази менші ніж в Європі.

    Теги: тарифи Юрій Бойко ціни електроенергія уряд Укренерго населення
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