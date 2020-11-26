Скільки коштуватиме газ у грудні. Список пропозицій усіх постачальників

Ціни на роздрібному ринку газу для населення напряму залежать від ціни на європейському газовому хабі TTF

Ціни на роздрібному ринку газу для населення напряму залежать від ціни на європейському газовому хабі TTF

Після різкого зростання восени ціни на газ з початком зими суттєво не зміняться

Більшість постачальників не змінили ціни на газ для населення на грудень. Середня ціна на цьому ринку складе – 8,09 грн за кубічний метр (з ПДВ і без вартості розподілу). Для порівняння, у листопаді цей показник складав майже 8,08 грн.

Проте варто зазначити, поки що не всі постачальники оприлюднили ціни на грудень, хоча вони повинні це робити за п’ять днів до початку місяця.

Доцільно нагадати, що в 2019 році вартість газу для населення коливалася від 5,4 грн за кубометр до 7,6 грн.

Споживачі, які за порадою «Главкома» скористалися акційними пропозиціями наприкінці літа – на початку осені, у листопаді вперше отримали платіжки за жовтень, в яких ціна газу значно нижча порівняно з цінами, встановленими для решти споживачів (в середньому 7 грн за куб м). В листопаді та грудні ті акційні ціни, які діяли на початку осені, вже майже вдвічі нижчі поточних тарифів.

Цінові пропозиції на грудень від постачальників

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Найнижча з вже оприлюднених цінових пропозицій на грудень у ТОВ «Мегаватт Енерго» – 6,22 грн/куб м (з ПДВ), що відповідає ціні цього гравця у листопаді.

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» встановила ціну на природний газ для побутових клієнтів у грудні 2020 року на рівні 6,33 грн/куб. м з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки). У порівнянні з листопадом ціна газу не змінилася. Крім того, тариф «річний» у грудні збережений на рівні 6,45 грн/куб. м.

Але, нагадаємо, що місяць тому «Нафтогаз» вже підвищив ціну на газ для своїх клієнтів на 35% до 6,33 грн/куб. м. Крім того, тариф «річний» з листопада підвищений на 23,1% - з 5,24 грн/куб. м до 6,45 грн/куб. м.

Ціни на грудень усіх регіональних облгаззбутів залишилися на рівні листопада: їхні пропозиції коливаються від 7,5 грн до 8,9 грн за кубічний метр (всі ціни з ПДВ, але без вартості розподілу).

До прикладу, ціна газу в Київській області, де працює «Київоблгаззбут», з червня по листопад ціна зросла з 2,8 грн до 8,82 грн за кубометр, тобто більш ніж утричі.

Деякі компанії (ТОВ «Кременчукгаз-Трейдінг», ТОВ «Кременчукгаз-Постачання», ТОВ «Торгова електрична компанія») збільшили ціни для побутових споживачів на грудень у середньому на 6%.

Інші ж компанії (ТОВ «Асканія Енерджі», Група Енера, ТОВ «Азовгаз»), навпаки, знизили пропозиції у порівнянні з листопадом – у середньому на 9%.

Нагадаємо, що тепер ціни на роздрібному ринку газу для населення залежать від ситуації на європейському газовому хабі TTF, до котирувань якого прив`язаний український ринок: з 17 по 22 листопада ціна на хабі впала до майже 6,9 грн грн за кубічний метр, а потім почала зростати і на 24 листопада сягла 7,3 грн.

Український газовий ринок не зазнав різких змін, адже відображав ситуацію на європейських хабах. За даними ExPro, зростання кількості пропозицій грудневого ресурсу на фоні зниження котирувань у Європі сприяли зниженню цін на внутрішньому ринку. Темп зниження зріс ближче до кінця цього тижня.

Ціна газу на європейських хабах

Дані: Українська енергетична біржа

Наталка Прудка, «Главком»