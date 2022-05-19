Німеччина виділить близько 1 млрд євро для підтримки бюджету України

Кошти будуть спрямовані на забезпечення дієздатності зруйнованої війною української держави

Німеччина підтримає Україну короткостроковою бюджетною підтримкою в розмірі близько одного мільярда євро. Кошти планується направити на підтримку працездатності державної системи. Про це заявив міністр фінансів Крістіан Лінднер, повідомляє Spiegel.

Як зазначив Лінднер на зустрічі міністрів фінансів країн G7, мова йде про гранти, які повинні виплачуватися з бюджету на 2022 рік, без виникнення додаткових боргів.

Кошти будуть спрямовані на забезпечення дієздатності зруйнованої війною української держави.

За словами глави німецького Мінфіну, інші країни G7 теж готові взяти участь в наданні Україні фінансової допомоги. Наприклад, США хочуть направити на ці цілі 7,5 млрд доларів.