Німеччина виділить Києву ще $40 млн

Німеччина надає ще 37 млн євро на відбудову України

22,5 млн євро мають надійти від ФРН на відновлення української енергосистеми

Влада Німеччини додатково виділять Україні 37 млн євро ($40 млн), пише газета Augsburger Allgemeine.

«Україна терміново потребує житла для мільйонів внутрішньо переміщених осіб, їй також потрібна непошкоджена електромережа. Саме тут співпраця Німеччини з метою розвитку може допомогти у короткостроковій перспективі», - сказала федеральний міністр розвитку Свенья Шульце перед конференцією Світового банку.

За інформацією міністерства, 22,5 млн євро мають надійти від ФРН на відновлення української енергосистеми, ще 12,4 млн євро підуть на будівництво житла, де люди матимуть змогу проживати довгостроково.

Крім того, 2 млн євро буде виділено на різне медичне обладнання.

Нагадаємо, МВФ готує масштабну відбудову України: хто братиме участь у проєкті.

Припинення війни в Україні і подолання наслідків бойових дій є одним із головних завдань Міжнародного валютного фонду.